تحذير من "معضلة البيضة والدجاجة".. أوروبا تخسر سباق الجيل الخامس

في افتتاح العشرين من المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة، لم تكن الإثارة التقنية وحدها حاضرة، بل حمل الافتتاح تحذيراً صارخاً لأوروبا: تأخركم في نشر الجيل الخامس قد يخرجكم من السباق الرقمي نهائياً.



فيفيك بدريناث، للاتحاد العالمي لمشغلي الهاتف المحمول (GSMA) المنظم للمؤتمر، كشف في حديث خاص لـ"يورونيوز نكست" أن حصة من شبكات الجيل الخامس المستقلة (5GSA) لا تتجاوز 3% فقط، بينما تقدّمت كل من والصين بسرعة في هذا المجال، وطبقتا حلولاً حقيقية للأتمتة الصناعية في الموانئ والمصانع.



وصف بدريناث الوضع بأنه "غير طبيعي"، مشبهاً إياه بمعضلة "البيضة والدجاجة"، فغياب التغطية الواسعة يثني الشركات عن الاستثمار في تطبيقات الجيل الخامس كالروبوتات وحلول ، مما يبقي الطلب منخفضاً والتوسع متوقفاً. وحذّر قائلاً: "إذا لم ننشر الشبكات بشكل صحيح، يمكننا التحدث طوال اليوم عن القدرة التنافسية دون جدوى".



يعود جزء كبير من المشكلة إلى التجزؤ الكبير في السوق الأوروبية التي تضم نحو 200 مشغل، بمتوسط قاعدة عملاء لا يتجاوز 5 ملايين لكل منهم، مقارنة بالولايات المتحدة والصين حيث يسيطر 3 مشغلين كبار فقط في كل سوق، تتراوح قاعدة عملائهم بين 150 و450 مليون مشترك. هذا الفارق يجعل من المستحيل مالياً على الشركات الأوروبية منافسة الإنفاق العالمي على البنية التحتية والبحث.



ومع حضور عدد من مفوضي ، يتوقع أن تشهد حواراً مباشراً بين المنظمين وشركات الاتصالات التي تضغط من أجل إصلاح قانون الشبكات الرقمية (Digital Network Act)، محذرة من أن أي تقاعس يعني خسارة مستقبل رقمي مزدهر.



إلا أن المؤتمر لا يقتصر على السياسة، فبدريناث وعد الزوار بـ"أجهزة لامعة ومتطورة للغاية"، من بينها هاتف قابل للطي يشبه الروبوت من شركة "أونور"، إلى جانب عنصرين جديدين: "مطار " الذي يعرض تحول السفر جواً بتقنيات الاتصال، و"الآفاق الجديدة" الذي يستعرض تقنيات ناشئة كالحوسبة الكمية والشبكات غير الأرضية عبر الأقمار الصناعية. (يورو نيوز)



Advertisement