اشتريت "ماك" جديداً؟.. 5 خطوات لا تهملها فور تشغيله

تعد لحظة اقتناء جهاز "ماك" جديد بداية لتجربة تقنية مميزة، ولضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الجهاز وحمايته، يوصى باتباع 5 خطوات أساسية فور البدء باستخدامه:



تتمثل الخطوة الأولى في تحديث نظام التشغيل "macOS" لضمان الحصول على آخر التحسينات الأمنية والميزات الجديدة، تليها ضرورة إعداد نظام النسخ الاحتياطي "Time Machine" لحماية الملفات من الفقدان المفاجئ.

كما يبرز تفعيل خاصية "Find My Mac" كإجراء أمني حيوي يساعد في تحديد موقع الجهاز في حال فقدانه أو سرقته. وتتضمن الخطوات أيضاً تخصيص إعدادات النظام بما يتناسب مع احتياجات المستخدم اليومية، وصولاً إلى استكشاف " " لتثبيت البرامج الأساسية التي تعزز من إنتاجية العمل وسلاسة الاستخدام.