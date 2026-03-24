تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
قبل طرحه رسمياً.. ماذا نعرف عن ميزات آيفون 18 Pro الجديدة؟

24-03-2026 | 00:00
قبل طرحه رسمياً.. ماذا نعرف عن ميزات آيفون 18 Pro الجديدة؟
قبل طرحه رسمياً.. ماذا نعرف عن ميزات آيفون 18 Pro الجديدة؟ photos 0
تستعد شركة Apple لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 18 في خريف عام 2026، في ظل تسريبات متزايدة تكشف ملامح التحديثات المنتظرة، خصوصًا في فئة "Pro"، والتي يُتوقع أن تركز على تحسين الأداء والتصوير أكثر من إدخال تغييرات جذرية على التصميم.

شريحة جديدة
تشير المعلومات إلى أن الهواتف ستعتمد شريحة جديدة باسم A20 Pro، يُرجّح تصنيعها بتقنية 2 نانومتر، ما قد يمنح الأجهزة سرعة أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالإصدارات السابقة.
كما يُتوقع إدخال تحسينات على تقنيات الاتصال، مع تطوير شرائح الشبكات الداخلية لتعزيز سرعة الاتصال واستقراره.

تطويرات في الكاميرا
التسريبات تضع قطاع التصوير في صدارة التحديثات، إذ يجري الحديث عن إضافة فتحة عدسة متغيرة في الكاميرا الرئيسية، ما يسمح بالتحكم في كمية الضوء وتحسين جودة الصور والفيديو، خصوصًا في ظروف الإضاءة الضعيفة.
وتجري أيضًا اختبارات على عدسات محسّنة وتقنيات تصوير إضافية، وربما ملحقات جديدة، بهدف تعزيز قدرات الهاتف ضمن فئة الأجهزة الاحترافية.

تغييرات محدودة في التصميم
رغم الحديث سابقًا عن تعديل كبير في الشكل، تشير المعطيات الأحدث إلى أن التصميم سيبقى قريبًا من الجيل الحالي، مع احتمال تصغير حجم ميزة Dynamic Island دون إلغائها بالكامل.
كما يُتوقع الحفاظ على أحجام الشاشات نفسها تقريبًا، مع تحسينات طفيفة في الشكل العام وجودة المواد.

بطارية أكبر في Pro Max
بعض التسريبات تفيد بأن نسخة Pro Max قد تأتي ببطارية أكبر مع زيادة بسيطة في السُمك، ما قد ينعكس إيجابًا على عمر التشغيل، وهو من أبرز الأمور التي يطالب بها المستخدمون في السنوات الأخيرة.

ألوان وميزات إضافية
من المتوقع أيضًا طرح ألوان جديدة، بينها اللون الأحمر، إلى جانب تحسينات على واجهة الاستخدام وتجربة النظام بشكل عام.

ورغم هذه التحديثات، يرى عدد من المحللين أن آيفون 18 Pro قد لا يشكل نقلة كبيرة مقارنة بالجيل السابق، بل يأتي كتطوير تدريجي يركز على الأداء والكاميرا، من دون تغييرات ثورية في التصميم. (آرم نيوز) 
في الكاميرا

التحكم في

بشكل عام

حسين ال

نانومتر

الرئيسي

بيرة

حجام

