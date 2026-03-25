تكنولوجيا وعلوم

أداة DarkSword تهدد ملايين أجهزة iPhone وiPad

Lebanon 24
25-03-2026 | 17:02
أداة DarkSword تهدد ملايين أجهزة iPhone وiPad
أداة DarkSword تهدد ملايين أجهزة iPhone وiPad photos 0
ظهرت مؤخرًا نسخة جديدة وخطيرة من أداة الاختراق المعروفة باسم DarkSword على الإنترنت، ما وضع ملايين من أجهزة iphone وiPad في دائرة الخطر.


الأداة تم نشرها عبر منصة GitHub، وأصبحت متاحة لأي شخص، ما يسهل استغلالها لاختراق الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل iOS، خاصة تلك التي لم تقم بالتحديث إلى iOS 26 حتى الآن.

ويحذر باحثو الأمن السيبراني من أن مئات الملايين من الأجهزة قد تكون عرضة لهذه الهجمات.

 سهولة الاستخدام تزيد من خطورة الهجوم
أكد ماتياس فريلينجسدورف، المؤسس المشارك لشركة iVerify، في تصريحات لموقع TechCrunch، أن خطورة الأداة لا تكمن فقط في قدرتها، بل في سهولة استخدامها.

وأوضح أن الملفات المسربة تعتمد على أكواد بسيطة مثل HTML وJavaScript، ما يجعل تشغيلها ممكنًا دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في نظام iOS.

وأضاف أن هذه الأدوات “تعمل فورًا بمجرد استخدامها”، ما يعني أن أي شخص يمكنه استغلالها بسهولة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامها من قبل جهات إجرامية.

 خبراء الأمن يؤكدون خطورة الوضع
أشار التقرير إلى أن خبراء الأمن في شركة Google يتفقون مع هذا التقييم، مؤكدين أن التهديد حقيقي وواسع النطاق.

وفي تجربة عملية، تمكن أحد الهواة في مجال الأمن السيبراني يُعرف باسم Matteyeux على منصة X من اختراق جهاز iPad mini يعمل بنظام iOS 18 باستخدام الملفات المسربة من DarkSword.

وبمجرد تثبيت برنامج التجسس، يصبح بإمكانه الوصول إلى:
- جهات الاتصال
- الرسائل
- سجل المكالمات
- كلمات مرور شبكات Wi-Fi
- وبيانات حساسة أخرى

يتم إرسال هذه المعلومات مباشرة إلى خوادم يتحكم بها المهاجمون.

 
Apple تستجيب وتحذر المستخدمين
أقرت شركة Apple بوجود هذا التهديد، ودعت المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم فورًا.

وأكدت المتحدثة باسم الشركة، سارة أورورك، أن “الحفاظ على تحديث النظام هو أهم خطوة لحماية أجهزة Apple”.

وأصدرت الشركة بالفعل تحديثًا أمنيًا طارئًا في 11 مارس للأجهزة التي لا يمكنها تشغيل أحدث إصدارات iOS، كما أشارت إلى أن تفعيل وضع Lockdown Mode يمكن أن يمنع هذه الهجمات تحديدًا من العمل.

 
مئات الملايين من الأجهزة في دائرة الخطر
تكمن خطورة الوضع في حجم الأجهزة المعرضة للاختراق. فبحسب موقع الدعم الرسمي لشركة Apple، فإن نحو ربع أجهزة iPhone وiPad لا تزال تعمل بنظام iOS 18 أو إصدارات أقدم.

ومع وجود أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط حول العالم، فإن هذا يعني أن مئات الملايين من الأجهزة قد تكون عرضة لهذه الثغرة الأمنية.

 
كيف تحمي جهازك من هذا التهديد؟
ينصح الخبراء جميع مستخدمي iPhone وiPad باتخاذ خطوات فورية لتأمين أجهزتهم، وتشمل:
-  التوجه إلى الإعدادات (Settings) والتحقق من وجود تحديث جديد
-  تثبيت آخر تحديث أمني متاح من Apple
-  تفعيل وضع Lockdown Mode للحماية الإضافية
-  تجنب تحميل ملفات أو روابط غير موثوقة

ويؤكد الخبراء أن المستخدمين الذين يحرصون على تحديث أجهزتهم بانتظام يكونون أقل عرضة لهذه المخاطر، بينما يظل الخطر كبيرًا وفوريًا على الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة.

 
تهديد حقيقي يتطلب تحركًا سريعًا
في ظل سهولة استخدام أداة DarkSword وانتشارها العلني، لم يعد التهديد نظريًا بل أصبح واقعًا يمكن أن يؤثر على عدد ضخم من المستخدمين.

لذلك، يبقى التحديث المستمر للنظام واتخاذ إجراءات الحماية الأساسية هو خط الدفاع الأول ضد هذه الهجمات المتزايدة في عالم الأمن السيبراني.
