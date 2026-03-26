تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تكنولوجيا وعلوم

"Meadow".. الهاتف البسيط الذي يضع حداً لإدمان التطبيقات!

26-03-2026 | 07:09
Meadow.. الهاتف البسيط الذي يضع حداً لإدمان التطبيقات!
Meadow.. الهاتف البسيط الذي يضع حداً لإدمان التطبيقات! photos 0
في مسعى للحد من إدمان الهواتف الذكية، ظهر جهاز جديد باسم "Meadow phone" يقدم تجربة استخدام مركزة على الوظائف الأساسية، بعيدًا عن التطبيقات المشتتة للانتباه.


هاتف ثانوي بنهج مختلف
يستهدف "Meadow" الأشخاص الذين يريدون تقليل وقتهم على الهاتف دون التخلي عن الخدمات الأساسية، فهو ليس بديلاً للهاتف الرئيسي بل مكملًا يسمح بإجراء المكالمات، واستخدام الخرائط، والاستماع للموسيقى، والتنقل عبر تطبيقات النقل، من دون تطبيقات مثل "تيك توك" أو "إنستغرام".


إعداد سريع وتجربة مبسطة
يمكن ربط الجهاز برقم الهاتف الرئيسي خلال دقائق، ما يتيح استقبال وإجراء المكالمات دون الحاجة لشريحة جديدة، بحسب تقرير "Digital Trends". حتى عند إغلاق الهاتف الأساسي، يظل "Meadow" قادرًا على استقبال المكالمات. كما يمكن اختيار تطبيقات محدودة من قائمة أساسية تشمل "سبوتيفاي"، "خرائط غوغل"، و"أوبر"، بالإضافة إلى خدمات ضرورية أخرى.


توازن بين البساطة والوظائف العملية
على عكس بعض الهواتف البسيطة، يوازن "Meadow" بين تقليل المشتتات والحفاظ على تجربة استخدام عملية تشمل المكالمات والملاحة والموسيقى اليومية.


السعر وخطة الاشتراك
يُقدّر سعر الجهاز بحوالي 399 دولارًا، مع بدء الشحن المتوقع في يونيو 2026، ويُضاف اشتراك شهري بقيمة 10 دولارات يتيح خدمات إضافية مثل التخزين غير المحدود للصور والمكالمات والرسائل، مع فترة تجريبية مجانية تصل إلى تسعة أشهر.


هل يستحق التجربة؟
لا يعد "Meadow" بديلاً كاملًا للهاتف الذكي، لكنه يقدم حلاً لمن يرغبون في تقليل وقت الشاشة والتركيز على اللحظة الحالية. ويشير المتابعون إلى أن هذه الفئة من الأجهزة قد تمثل توجهًا متناميًا في سوق التكنولوجيا، مع تزايد الوعي بتأثير الاستخدام المفرط للتطبيقات على الصحة النفسية والإنتاجية. (العربية) 
الرئيسي

الملاح

التركي

الاشتر

الملا

الترك

ساسي

تاجي

