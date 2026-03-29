تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الروبوتات تتفوق على البشر: الذكاء الاصطناعي يقود النشاط الرقمي في 2026

Lebanon 24
29-03-2026 | 15:35
A-
A+
الروبوتات تتفوق على البشر: الذكاء الاصطناعي يقود النشاط الرقمي في 2026
الروبوتات تتفوق على البشر: الذكاء الاصطناعي يقود النشاط الرقمي في 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير حديث عن تحول جذري في طبيعة الإنترنت، بحيث لم يعد البشر المستخدمين الأساسيين كما كان الحال في السابق، بل أصبحت الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي تؤدي الدور الأكبر في توليد النشاط الرقمي حول العالم.

وبحسب التقرير، فإن حركة الإنترنت المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات تجاوزت بالفعل النشاط البشري خلال عام 2026. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة باتت تمثل الجزء الأكبر من التفاعل على الشبكة، بعد ارتفاع كبير في استخدام الأدوات المعتمدة الذكاء الإصطناعي.

ويعكس هذا التغير تسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من تحليل البيانات إلى إنشاء المحتوى وإدارة الخدمات الرقمية.

حركة المرور 
أظهرت البيانات أن حركة المرور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي شهدت قفزات كبيرة خلال العام، مع ارتفاع ملحوظ في ما يُعرف بالأنظمة الوكيلة Agentic AI، وهي برامج قادرة على تنفيذ مهام بشكل مستقل دون تدخل بشري مباشر. 

كما سجلت حركة الروبوتات زيادة أسرع بكثير مقارنة بنمو النشاط البشري، ما يشير إلى تحول تدريجي في طبيعة استخدام الإنترنت، من تفاعل بشري مباشر إلى تفاعل تقوده البرمجيات.

تحديات أمنية
لا يخلو هذا التحول من المخاطر، إذ يثير ارتفاع نشاط الروبوتات تحديات كبيرة في مجالات الأمن السيبراني والثقة الرقمية. فمع ازدياد صعوبة التمييز بين المستخدم الحقيقي والبرنامج الآلي، تصبح عمليات الاحتيال أو التلاعب بالمحتوى أكثر تعقيدًا. 

كذلك، تواجه الشركات والمنصات الرقمية تحديات متزايدة في مراقبة هذا النوع من النشاط، خاصة مع تطور الروبوتات لتقليد السلوك البشري بشكل أكثر دقة.

إنترنت بلا بشر

هذا الواقع الجديد أعاد إحياء نقاشات قديمة مثل نظرية الإنترنت الميت، التي تفترض أن جزءًا كبيرًا من المحتوى على الشبكة لم يعد من إنتاج البشر. 

ورغم أن هذه الفكرة كانت تُعتبر مبالغًا فيها سابقًا، فإن البيانات الحديثة تشير إلى أن الفجوة بين البشر والآلات في النشاط الرقمي آخذة في الاتساع. مع ذلك، يؤكد الخبراء أن البشر ما زالوا يؤدون دورًا أساسيًا في توجيه هذه الأنظمة وتطويرها.

مستقبل الإنترنت
يشير التقرير إلى أن الإنترنت يدخل مرحلة جديدة، حيث يتزايد اعتماد الشركات والخدمات على الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول يطرح تساؤلات حول مستقبل التفاعل البشري ودوره في الفضاء الرقمي. 

وفي ظل هذا المشهد المتغير، يبدو أن العلاقة بين الإنسان والآلة تتراوح بين التعاون من جهة، والمنافسة على السيطرة الرقمية من جهة أخرى.

تحول تاريخي
في النهاية، يعكس تفوق الروبوتات على البشر في النشاط الإلكتروني تحولًا تاريخيًا في بنية الإنترنت، ما قد يعيد تشكيل طريقة استخدامنا للإنترنت في السنوات المقبلة، ويطرح تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة للحفاظ على توازن هذا العالم الرقمي.

 
Advertisement
الذكاء الاصطناعي

إدارة العمليات

إدارة العمل

الفجوة

إنترنت

البشري

العلا

روبوت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24