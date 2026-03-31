"أرتميس 2" تمهّد لعودة الإنسان إلى القمر

دخلت مرحلة حاسمة مع بدء العد التنازلي لإطلاق مهمة Artemis II، في خطوة تمهّد لعودة الرحلات المأهولة إلى القمر بعد أكثر من نصف قرن.

وأعلنت مديرة إطلاق المهمة، تشارلي بلاكويل-تومسون، أن العد التنازلي انطلق بالفعل، مؤكدة أن الفريق عمل لفترة طويلة للوصول إلى هذه المرحلة.

وقالت في : إن نافذة الإطلاق تمتد من الـ1 إلى الـ6 من نيسان، مع ترجيح تنفيذ العملية في اليوم الأول إذا سارت الأمور وفق الخطة.

وأوضح المدير المساعد في ناسا أميت كشاتريا أن التقييمات الأخيرة تشير إلى جاهزية الأنظمة، وعدم وجود عوائق تمنع المضي قدمًا نحو الإطلاق.

وأضاف أن الفرق الفنية لعبت دورًا محوريًّا في تجاوز التحديات السابقة، مشيدًا بجهود العاملين الذين وصفهم بـ"شريان الحياة" للوكالة.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في وقت سابق، قبل أن تؤدي مشكلات فنية خلال الاختبارات إلى تأجيلها، ليتم تحديد نافذة جديدة تمتد لعدة أيام في أبريل.

ومن المنتظر أن تمثل "أرتميس 2" أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972، حيث سيشارك في المهمة رواد الفضاء ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوتش من ناسا، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية.

وستستمر الرحلة نحو 10 أيام، تدور خلالها المركبة حول القمر قبل العودة إلى الأرض، في اختبار حاسم قبل تنفيذ مهام هبوط مستقبلية.

وتخضع عملية الإطلاق لمعادلات زمنية وتقنية دقيقة، إذ يتعين على نظام الإطلاق الفضائي إيصال مركبة "أوريون" إلى المدار المناسب، مع ضمان محاذاة دقيقة بين الأرض والقمر عند تنفيذ المناورات الرئيسية.

كما يجب أن يراعي مسار الرحلة عدم بقاء المركبة في الظل لفترات طويلة، لضمان حصول الألواح الشمسية على الطاقة الكافية، والحفاظ على درجات حرارة مناسبة للأنظمة الحيوية.

وتؤكد ناسا أن نجاح "أرتميس 2" سيشكل نقطة تحول في برنامجها الفضائي، باعتباره خطوة أساسية نحو إعادة البشر إلى سطح القمر، تمهيدًا لمهام مستقبلية أوسع تشمل استكشاف .

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تتجه الأنظار إلى هذه المهمة بوصفها إحدى أبرز في تاريخ استكشاف الفضاء الحديث.