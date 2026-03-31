تكنولوجيا وعلوم

"أرتميس 2" تمهّد لعودة الإنسان إلى القمر

31-03-2026 | 04:45
دخلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مرحلة حاسمة مع بدء العد التنازلي لإطلاق مهمة Artemis II، في خطوة تمهّد لعودة الرحلات المأهولة إلى القمر بعد أكثر من نصف قرن.

وأعلنت مديرة إطلاق المهمة، تشارلي بلاكويل-تومسون، أن العد التنازلي انطلق بالفعل، مؤكدة أن الفريق عمل لفترة طويلة للوصول إلى هذه المرحلة.

وقالت في مؤتمر صحفي: إن نافذة الإطلاق تمتد من الـ1 إلى الـ6 من نيسان، مع ترجيح تنفيذ العملية في اليوم الأول إذا سارت الأمور وفق الخطة.

وأوضح المدير المساعد في ناسا أميت كشاتريا أن التقييمات الأخيرة تشير إلى جاهزية الأنظمة، وعدم وجود عوائق تمنع المضي قدمًا نحو الإطلاق.

وأضاف أن الفرق الفنية لعبت دورًا محوريًّا في تجاوز التحديات السابقة، مشيدًا بجهود العاملين الذين وصفهم بـ"شريان الحياة" للوكالة.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في وقت سابق، قبل أن تؤدي مشكلات فنية خلال الاختبارات إلى تأجيلها، ليتم تحديد نافذة جديدة تمتد لعدة أيام في أبريل.

ومن المنتظر أن تمثل "أرتميس 2" أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972، حيث سيشارك في المهمة رواد الفضاء ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوتش من ناسا، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية.

وستستمر الرحلة نحو 10 أيام، تدور خلالها المركبة حول القمر قبل العودة إلى الأرض، في اختبار حاسم قبل تنفيذ مهام هبوط مستقبلية.

وتخضع عملية الإطلاق لمعادلات زمنية وتقنية دقيقة، إذ يتعين على نظام الإطلاق الفضائي إيصال مركبة "أوريون" إلى المدار المناسب، مع ضمان محاذاة دقيقة بين الأرض والقمر عند تنفيذ المناورات الرئيسية.

كما يجب أن يراعي مسار الرحلة عدم بقاء المركبة في الظل لفترات طويلة، لضمان حصول الألواح الشمسية على الطاقة الكافية، والحفاظ على درجات حرارة مناسبة للأنظمة الحيوية.

وتؤكد ناسا أن نجاح "أرتميس 2" سيشكل نقطة تحول في برنامجها الفضائي، باعتباره خطوة أساسية نحو إعادة البشر إلى سطح القمر، تمهيدًا لمهام مستقبلية أوسع تشمل استكشاف المريخ.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تتجه الأنظار إلى هذه المهمة بوصفها إحدى أبرز المحطات في تاريخ استكشاف الفضاء الحديث.

 

 

  

 

مواضيع ذات صلة
حرب إيران تمهد لصعود "البترو يوان" على حساب الدولار
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"ناسا" تخطط لإنفاق 20 مليار دولار لبناء قاعدة على سطح القمر
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"سفاح التجمع" يعود بشروط.. الرقابة تمهّد لإعادة عرضه بعد التعديلات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24

