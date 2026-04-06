تكنولوجيا وعلوم
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:40
قد يبدو ترك وحدة تحكم "DualSense" الخاصة بـ"
بلاي ستيشن
5" موصولة بالشاحن طوال الليل أمراً عادياً، خصوصاً مع اعتماد معظم الأجهزة اليوم على كابلات "USB-C". ومن حيث المبدأ، لا يشكل ذلك خطراً مباشراً، لكن تكراره ليس الخيار الأفضل إذا كان الهدف الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة.
فالوحدة مزودة بنظام شحن ذكي يسرّع التعبئة حتى نحو 80%، ثم يبطئها تدريجياً إلى أن تصل البطارية إلى الامتلاء. وبعد بلوغ 100%، تتوقف عن السحب الكامل للطاقة، لكن يبقى هناك تدفق محدود جداً للحفاظ على الشحن، ما يُبقي البطارية دافئة لفترة طويلة.
هذه الحرارة الخفيفة، وإن لم تكن مرتفعة، قد تؤثر سلباً مع الوقت على كفاءة البطارية، خصوصاً إذا تكرر الشحن الليلي لأشهر. ومع التآكل التدريجي، قد تصبح البطارية أقل قدرة على الاحتفاظ بالشحن، وقد ترتفع حرارة وحدة التحكم بسرعة أكبر أثناء الاستخدام، كما قد تتراجع دقة قراءة مستوى البطارية.
ولتفادي هذا التدهور، يُنصح بالإبقاء على مستوى الشحن بين 20 و80% متى أمكن، وتجنب ترك الوحدة موصولة لساعات طويلة. وعادةً ما تكفي مدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. كما يُفضل استخدام قاعدة شحن رسمية أو شاحن "USB-C" بجهد مناسب، مع الحذر من الملحقات غير الموثوقة.
ومن الحلول العملية أيضاً، استخدام وحدة تحكم ثانية بالتناوب، ما يخفف الضغط على البطارية ويمنح كل جهاز عمراً أطول.
مواضيع ذات صلة
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
Lebanon 24
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
06/04/2026 09:18:21
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا
Lebanon 24
مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا
06/04/2026 09:18:21
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"
Lebanon 24
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"
06/04/2026 09:18:21
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله العراقي": يجب الاستعداد لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد في المنطقة
Lebanon 24
"حزب الله العراقي": يجب الاستعداد لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد في المنطقة
06/04/2026 09:18:21
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاي ستيشن
بلاي
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالآيفون.. ناسا تنشر صوراً من "أرتميس 2" (صور)
Lebanon 24
بالآيفون.. ناسا تنشر صوراً من "أرتميس 2" (صور)
00:51 | 2026-04-06
06/04/2026 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
00:34 | 2026-04-06
06/04/2026 12:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
Lebanon 24
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
23:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
Lebanon 24
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
16:01 | 2026-04-05
05/04/2026 04:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
Lebanon 24
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:51 | 2026-04-06
بالآيفون.. ناسا تنشر صوراً من "أرتميس 2" (صور)
00:34 | 2026-04-06
الحرب تشتعل.. تايوان تلاحق التوظيف الصيني السري ومنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي
23:00 | 2026-04-05
هل يتدخل لينكدإن في خصوصية المستخدمين؟
16:01 | 2026-04-05
كيف تحافظ على نظافة سماعات «إيربودز»؟
11:00 | 2026-04-05
تطبيقات موثوقة لتسجيل المكالمات.. ما هي؟
08:00 | 2026-04-05
لأجهزة تلفاز "سامسونغ".. ميزة جديدة قد تهمّ الكثيرين
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 09:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
