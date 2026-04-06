تكنولوجيا وعلوم

هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟

Lebanon 24
06-04-2026 | 00:40
هل يجب ترك وحدة تحكم بلاي ستيشن 5 تشحن طوال الليل؟
قد يبدو ترك وحدة تحكم "DualSense" الخاصة بـ"بلاي ستيشن 5" موصولة بالشاحن طوال الليل أمراً عادياً، خصوصاً مع اعتماد معظم الأجهزة اليوم على كابلات "USB-C". ومن حيث المبدأ، لا يشكل ذلك خطراً مباشراً، لكن تكراره ليس الخيار الأفضل إذا كان الهدف الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة.

فالوحدة مزودة بنظام شحن ذكي يسرّع التعبئة حتى نحو 80%، ثم يبطئها تدريجياً إلى أن تصل البطارية إلى الامتلاء. وبعد بلوغ 100%، تتوقف عن السحب الكامل للطاقة، لكن يبقى هناك تدفق محدود جداً للحفاظ على الشحن، ما يُبقي البطارية دافئة لفترة طويلة.

هذه الحرارة الخفيفة، وإن لم تكن مرتفعة، قد تؤثر سلباً مع الوقت على كفاءة البطارية، خصوصاً إذا تكرر الشحن الليلي لأشهر. ومع التآكل التدريجي، قد تصبح البطارية أقل قدرة على الاحتفاظ بالشحن، وقد ترتفع حرارة وحدة التحكم بسرعة أكبر أثناء الاستخدام، كما قد تتراجع دقة قراءة مستوى البطارية.

ولتفادي هذا التدهور، يُنصح بالإبقاء على مستوى الشحن بين 20 و80% متى أمكن، وتجنب ترك الوحدة موصولة لساعات طويلة. وعادةً ما تكفي مدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. كما يُفضل استخدام قاعدة شحن رسمية أو شاحن "USB-C" بجهد مناسب، مع الحذر من الملحقات غير الموثوقة.

ومن الحلول العملية أيضاً، استخدام وحدة تحكم ثانية بالتناوب، ما يخفف الضغط على البطارية ويمنح كل جهاز عمراً أطول.
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"
"حزب الله العراقي": يجب الاستعداد لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد في المنطقة
