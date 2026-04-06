الشمس تبتلع أسطع مذنب لهذا العام

اختفى أول مذنب سُجل في عام 2026 بعد اقترابه الشديد من الشمس، وفق ما أفاد مختبر الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في الروسية.



وأوضح المختبر أن المذنب "C/2026 A1" خرج من نطاق رؤية أجهزة الرصد الفضائية، بعدما توارى أمس الأحد قرابة الساعة 14:30 بتوقيت نتيجة اقترابه الكبير من الشمس.



وبحسب المعهد، فإن المواد المتطايرة من المذنب تبعثرت داخل هالة الشمس، فيما يُرجح أن أجزاء كبيرة منه سقطت مباشرة على سطحها. كما أُفيد بأن ذيله انقطع واندفع، تحت ضغط الضوء، نحو الطبقات الخارجية للهالة، حيث يُنتظر أن يختفي نهائياً قريباً.



وينتمي هذا المذنب إلى عائلة "كرويتز"، وهي مجموعة من الشظايا التي تعود إلى مذنب عملاق قديم تفكك قبل قرون أو ربما آلاف السنين، وسبق أن ارتبطت شظاياه بظهور مذنبات لافتة في أعوام 1106 و1843، وربما 1882.



وكان "C/2026 A1" يُعد ألمع مذنبات العام، لكن هذا اللقب انتقل الآن إلى المذنب "C/2025 R3 (بانستارز)"، المتوقع أن يبلغ ذروة سطوعه بين 20 و23 أبريل. ورغم أن وهجه سيبقى خافتاً بالنسبة للعين المجردة، فإنه قد يشكل فرصة جيدة لهواة التصوير الفلكي. (العربية)

Advertisement