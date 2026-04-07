|
متفرقات
"أرتميس 2" تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة "أبولو 13" في عمق الفضاء
Lebanon 24
07-04-2026
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتأهب مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة الفضاء
الأمريكية
"
ناسا
" لكسر الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مهمة "
أبولو
13" قبل عقود، كأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مأهولة بعيداً عن كوكب الأرض.
ومن المقرر أن تحمل المهمة أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، لتتجاوز بذلك المسافة التي حققتها "أبولو 13" في عام 1970، والتي بلغت حينها نحو 400,171 كيلومتراً عن الأرض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "أرتميس" الطموح الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر والتمهيد لرحلات مستقبلية نحو كوكب
المريخ
.
تمثل "أرتميس 2" الاختبار الأول المأهول لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "
أوريون
" الفضائية، حيث ستعمل الرحلة على تقييم أنظمة دعم الحياة والأداء العملياتي للمركبة في الفضاء السحيق، مما يمهد الطريق لمهمة "أرتميس 3" التي ستشهد هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على
القطب الجنوبي
للقمر.
Advertisement
Advertisement
