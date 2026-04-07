"أرتميس 2" تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة "أبولو 13" في عمق الفضاء

تتأهب مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة الفضاء " " لكسر الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مهمة " 13" قبل عقود، كأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مأهولة بعيداً عن كوكب الأرض.



ومن المقرر أن تحمل المهمة أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، لتتجاوز بذلك المسافة التي حققتها "أبولو 13" في عام 1970، والتي بلغت حينها نحو 400,171 كيلومتراً عن الأرض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "أرتميس" الطموح الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر والتمهيد لرحلات مستقبلية نحو كوكب .



تمثل "أرتميس 2" الاختبار الأول المأهول لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة " " الفضائية، حيث ستعمل الرحلة على تقييم أنظمة دعم الحياة والأداء العملياتي للمركبة في الفضاء السحيق، مما يمهد الطريق لمهمة "أرتميس 3" التي ستشهد هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على للقمر.