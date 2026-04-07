"أرتميس 2" تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة "أبولو 13" في عمق الفضاء

07-04-2026 | 05:59
أرتميس 2 تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة أبولو 13 في عمق الفضاء
أرتميس 2 تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة أبولو 13 في عمق الفضاء photos 0
تتأهب مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لكسر الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مهمة "أبولو 13" قبل عقود، كأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مأهولة بعيداً عن كوكب الأرض.

ومن المقرر أن تحمل المهمة أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، لتتجاوز بذلك المسافة التي حققتها "أبولو 13" في عام 1970، والتي بلغت حينها نحو 400,171 كيلومتراً عن الأرض.
 
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "أرتميس" الطموح الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر والتمهيد لرحلات مستقبلية نحو كوكب المريخ.

تمثل "أرتميس 2" الاختبار الأول المأهول لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة "أوريون" الفضائية، حيث ستعمل الرحلة على تقييم أنظمة دعم الحياة والأداء العملياتي للمركبة في الفضاء السحيق، مما يمهد الطريق لمهمة "أرتميس 3" التي ستشهد هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القطب الجنوبي للقمر.
مواضيع ذات صلة
لقطات مدهشة للأرض من رواد "أرتميس 2" في الفضاء
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
متى سيصل رواد فضاء "أرتميس 2" إلى القمر؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"أرتميس 2" تمهّد لعودة الإنسان إلى القمر
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رواد فضاء "أرتيميس 2 " ينطلقون نحو القمر
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-04-07
Lebanon24
10:44 | 2026-04-07
Lebanon24
09:30 | 2026-04-07
Lebanon24
04:14 | 2026-04-07
Lebanon24
00:10 | 2026-04-07
Lebanon24
23:00 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
