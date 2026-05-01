تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تسجل تراجعاً في أداء قطاع الألعاب خلال الربع الثالث من 2026
Lebanon 24
01-05-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت
مايكروسوفت
microsoft
تراجعًا واضحًا في أداء قطاع الألعاب خلال الربع الثالث من 2026، حيث انخفضت إيرادات أجهزة Xbox بنسبة 33%، إلى جانب تراجع في إيرادات المحتوى والخدمات بنسبة 5%.
ويأتي هذا الانخفاض فى وقت تواصل فيه الشركة إعادة هيكلة قسم الألعاب بعد تغييرات إدارية كبيرة، من بينها رحيل Phil Spencer وSarah Bond، مع تولي Asha Sharma مسؤولية قيادة المرحلة الحالية وإعادة بناء استراتيجية Xbox.
في المقابل، حققت Microsoft نموًا قويًا مدفوعًا بقطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما عوض جزءًا كبيرًا من التراجع في الألعاب ، وأكد الرئيس التنفيذي Satya Nadella أن الشركة تركز على تحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك خفض تكلفة Xbox Game Pass وتطوير خدمات النظام.
كما شملت التحديثات الأخيرة ، تحسينات على
windows
11 من حيث الأداء وسهولة الاستخدام، في إطار توجه أوسع لإعادة التركيز على الأساسيات وتعزيز رضا المستخدمين.
