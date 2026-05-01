مايكروسوفت تسجل تراجعاً في أداء قطاع الألعاب خلال الربع الثالث من 2026

سجلت تراجعًا واضحًا في أداء قطاع الألعاب خلال الربع الثالث من 2026، حيث انخفضت إيرادات أجهزة Xbox بنسبة 33%، إلى جانب تراجع في إيرادات المحتوى والخدمات بنسبة 5%.



ويأتي هذا الانخفاض فى وقت تواصل فيه الشركة إعادة هيكلة قسم الألعاب بعد تغييرات إدارية كبيرة، من بينها رحيل Phil Spencer وSarah Bond، مع تولي Asha Sharma مسؤولية قيادة المرحلة الحالية وإعادة بناء استراتيجية Xbox.





في المقابل، حققت Microsoft نموًا قويًا مدفوعًا بقطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما عوض جزءًا كبيرًا من التراجع في الألعاب ، وأكد الرئيس التنفيذي Satya Nadella أن الشركة تركز على تحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك خفض تكلفة Xbox Game Pass وتطوير خدمات النظام.



كما شملت التحديثات الأخيرة ، تحسينات على 11 من حيث الأداء وسهولة الاستخدام، في إطار توجه أوسع لإعادة التركيز على الأساسيات وتعزيز رضا المستخدمين.

