250 مليون دولار تعويضات في تسوية قضائية تخص آيفون 16 ضد أبل

وافقت على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في ، تتهمها بتضليل المستخدمين بشأن قدرات في هواتف آيفون 16.

وتعود القضية إلى عام 2024، حين روجت الشركة لميزات "Apple Intelligence" وتحديثات وُصفت بالثورية للمساعد الصوتي "سيري"، قبل أن تُطرح الأجهزة من دون هذه الخصائص، ما دفع المدعين إلى اتهامها بخداع المستهلكين والإضرار بالمساهمين.

وتشمل التسوية، التي لا تزال بانتظار الموافقة القضائية النهائية، المستخدمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا هواتف آيفون 16 أو آيفون 15 برو وبرو بين حزيران 2024 وآذار 2025، مع تقديرات تشير إلى إمكانية حصول المتضررين على تعويضات تصل إلى 95 دولاراً لكل جهاز، في حين يُقدَّر عدد الأجهزة المشمولة بنحو 36 مليون جهاز. ولم يُحسم بعد ما إذا كانت التعويضات ستشمل مستخدمين خارج السوق الأميركية.

من جهتها، نفت أبل ارتكاب أي مخالفات، موضحة أنها وافقت على التسوية بهدف التركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها بدلاً من الاستمرار في المعارك القضائية.





وأشارت إلى أنها أطلقت بالفعل عدداً من ميزات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2024، على أن تُكشف التحديثات الشاملة لـ"سيري" في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي أبل لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنافسة شركات مثل وميتا وأوبن إيه آي، فيما يؤكد الرئيس التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً أساسياً من مستقبل أجهزة الشركة، ما يفسر توسعها في عقد شراكات تقنية لتعزيز قدراتها في هذا المجال.