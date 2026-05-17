بالصور... شركة تطوّر جهازًا ذكيًا لتحسين وضعية الجلوس في العمل من المنزل

17-05-2026 | 09:10
طوّرت شركة "Deep Care" الألمانية جهازًا مكتبيًا جديدًا يحمل اسم "Isa"، يهدف إلى تحسين وضعية الجلوس وتحفيز الحركة أثناء العمل من المنزل، من دون الاعتماد على الكاميرات أو الاتصال الدائم بالإنترنت.

ويعتمد الجهاز على مجموعة من المستشعرات، أبرزها مستشعر ثلاثي الأبعاد من نوع "Time-of-Flight"، لمتابعة وضعية الجلوس ومستوى الحركة وشرب المياه، إضافة إلى قياس الإضاءة والضوضاء وجودة الهواء ودرجات الحرارة والرطوبة، وفقًا لموقع "تيك كرانش".

ويأتي "Isa" مزوّدًا بشاشة قياس 5.5 بوصة ويعمل عبر منفذ "USB-C"، حيث يعرض تنبيهات مرئية عند الجلوس بوضعيات غير صحية، إلى جانب اهتزازات خفيفة وتشجيع المستخدم على أخذ فترات حركة قصيرة مع تمارين مدمجة.

وتؤكد الشركة أن الجهاز لا يستخدم كاميرات حفاظًا على الخصوصية، إلا أن هذا الأسلوب قد يسبب أحيانًا أخطاء في تتبع الحركة، مثل احتساب أشخاص آخرين في المكان ضمن بيانات المستخدم.

ويُطرح الجهاز بسعر 299 يورو، مع اشتراكات شهرية تبدأ من 4.99 يورو تتيح الوصول إلى ميزات تتعلق بتتبع الجلوس والحركة، بينما توفر الباقات الأعلى مراقبة إضافية لمستويات الضوضاء والإضاءة وثاني أكسيد الكربون.

وتأسست شركة "Deep Care" على يد ثلاثة موظفين سابقين في شركة "Bosch"، وكانت في البداية تستهدف قطاع الشركات قبل أن تتوسع لاحقًا نحو المستخدمين الأفراد.

وتخطط الشركة مستقبلًا لإضافة ميزات تتعلق بالصحة النفسية، عبر تحليل أنماط التنفس والحركة وربطها بالبيئة المحيطة لاستخلاص مؤشرات مرتبطة بالتوتر والإجهاد.

