منوعات

مشهد نادر يُمكن رؤيته بالعين المجردة.. هلال القمر يلتقي الليلة كوكبي الزهرة والمشتري

Lebanon 24
19-05-2026 | 04:57
مشهد نادر يُمكن رؤيته بالعين المجردة.. هلال القمر يلتقي الليلة كوكبي الزهرة والمشتري
ان كوكبي الزهرة والمشتري هما من أفضل الكواكب التي يمكن رؤيتها في سماء الليل خلال شهر أيار الجاري.

ويمكن رؤيتهما في الغرب بعد غروب الشمس، حيث يكون كوكب الزهرة منخفضا باتجاه الأفق، بينما يكون كوكب المشتري أعلى بكثير.

ومع الأيام المقبلة، يقترب الكوكبان من بعضهما أكثر فأكثر كل مساء، وسيبلغان أقرب نقطة لهما من بعضهما خلال اقتران الزهرة والمشتري في 9 حزيران المقبل.
ومنذ أمس الثامن عشر من أيار، اصطف هلال القمر مع كوكب الزهرة، الذي يوصف بأنه "نجمة المساء المتألقة"، وكوكب المشتري "الذهبي" في مثلث سماوي خلاب.

هذا المشهد النادر، الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة، سوف يضيء سماء الغرب بعد غروب الشمس مباشرة هذه الليلة أيضا.

بعد غروب الشمس مباشرة، سيكون كوكبا الزهرة والمشتري النجمين الساطعين الوحيدين في السماء، وسيظهر القمر كهلال رقيق جميل بجانب هذين الكوكبين.

بينما لا يتغير موقع الكواكب الظاهري في سماء الليل بشكل ملحوظ من ليلة إلى أخرى، يتحرك القمر شرقًا في السماء ليلة بعد ليلة.

لذلك، سيقترب القمر هذا الأسبوع من كوكب الزهرة، ثم من كوكب المشتري، خلال الليالي القادمة.

وتُعدّ هذه الليلة أي ليلة 19 أيار فرصةً رائعةً لمشاهدة كوكب الزهرة، فهو منخفضٌ في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، بينما يرتفع الهلال إلى أعلى وإلى اليسار.

وبحسب البيانات الفلكية، سيكون مشهد الزهرة والهلال والمشتري الليلة متعةً لا تُضاهى، فإذا كانت السماء صافية، احرص على رصد هذا التقاء الأجرام السماوية الثلاثة - المعروف في علم الفلك باسم "التجمع" - بعد غروب الشمس مباشرة.

غدا الأربعاء، سيصبح الهلال أكثر اكتمالا قليلا، ويقع فوق كوكب المشتري وإلى يساره.

ويشكل الهلال خطا مع النجمين المعروفين في برج الجوزاء، يمتد عبر السماء فوق كوكب المشتري.

أما يوم الخميس فسيصبح الهلال أعلى بكثير وأبعد إلى يسار كوكب المشتري.

وبذلك ينتهي التقاء الهلال والزهرة والمشتري لهذا الأسبوع.
