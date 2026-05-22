|
إيطاليا تفكك شبكة قرصنة رقمية كبدت منصات عالمية خسائر بمئات الملايين

22-05-2026 | 13:46
إيطاليا تفكك شبكة قرصنة رقمية كبدت منصات عالمية خسائر بمئات الملايين
أعلنت الشرطة المالية الإيطالية، الجمعة، تفكيك شبكة متطورة لقرصنة خدمات البث التدفقي تسببت بخسائر تُقدّر بنحو 300 مليون يورو (348 مليون دولار) لأصحاب الحقوق، من بينهم Sky وDAZN وNetflix وDisney+ وSpotify.

وأوضحت شرطة «غوارديا دي فينانزا» أن العملية استهدفت تقنية غير مسبوقة تعتمد على تطبيق يُدعى «CINEMAGOAL»، كان يربط أجهزة المستخدمين بخوادم أجنبية تقوم بفك تشفير محتوى البث بشكل غير قانوني.

وأضافت الشرطة أن أجهزة افتراضية كانت تعمل على مدار الساعة داخل الأراضي الإيطالية لالتقاط وإعادة إرسال رموز الوصول من اشتراكات قانونية مسجلة بأسماء وهمية كل ثلاث دقائق.

وأشارت إلى أن النظام كان قادراً على تجاوز أنظمة الحماية الخاصة بمنصات البث، من دون الحاجة إلى اتصال مباشر مرتبط بعنوان IP محدد، ما صعّب عملية تعقب المستخدمين. وكانت الاشتراكات تُباع بأسعار تراوح بين 40 و130 يورو سنوياً.

وتمكن مدعون عامون في مدينة بولونيا، بالتعاون مع وكالة التعاون القضائي الأوروبية Eurojust، من مصادرة خوادم أجنبية كانت تخزن بيانات فك التشفير إضافة إلى الشيفرة المصدرية للتطبيق، فيما نُفذت عمليات متزامنة في فرنسا وألمانيا.

كما كشفت الشرطة عن استخدام أجهزة بث غير قانونية تقليدية تُعرف في إيطاليا باسم «بيزوتو»، مؤكدة أنها ستفرض غرامات على ألف مستخدم تم تحديدهم، تتراوح بين 154 و5 آلاف يورو.

