نينتندو سويتش وشواحن الهواتف.. ما الذي يجب معرفته؟

أفادت تقارير تقنية بأن أجهزة Nintendo سويتش يمكن شحنها باستخدام شواحن الهواتف الذكية في كثير من الحالات، إلا أن كفاءة الشحن تختلف بحسب طراز الجهاز وقدرة الشاحن المستخدم، خصوصاً عند تشغيل الجهاز عبر شاشة التلفزيون.

وتعتمد أجهزة سويتش على منفذ USB-C وتقنية USB Power Delivery، وهي التقنية نفسها المستخدمة في العديد من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة، ما يسمح باستخدام شواحن الهواتف المتوافقة لشحن الجهاز أثناء التنقل أو في الوضع المحمول.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الجيل الأول، وتشمل Switch وSwitch OLED وSwitch Lite، تحتاج إلى قدرة كهربائية تتراوح بين 9 و14 واط تقريباً للشحن السريع، وهو ما تستطيع غالبية شواحن الهواتف الحديثة توفيره دون مشكلات كبيرة.

لكن الوضع يختلف عند توصيل الجهاز بقاعدة الخاصة بالتلفزيون، إذ يحتاج كل من Switch وSwitch OLED إلى قدرة تصل إلى نحو 39 واط، ما يستوجب استخدام شاحن بقدرة لا تقل عن 45 واط ومتوافق مع متطلبات نينتندو للطاقة.

أما جهاز Switch 2 الأحدث، فتزداد احتياجاته للطاقة بشكل ملحوظ، حيث يتطلب شاحناً بقدرة لا تقل عن 60 واط مع دعم ملف طاقة 20 فولت و3 أمبير عند تشغيله في وضع التلفزيون، الأمر الذي يجعل معظم شواحن الهواتف التقليدية غير مناسبة لهذا النمط من الاستخدام.

وينصح خبراء باستخدام شواحن USB-C موثوقة تدعم تقنية USB Power Delivery عند الحاجة إلى شحن الجهاز خارج المنزل، فيما يوصى باستخدام الشاحن الرسمي من نينتندو أو شاحن معتمد خلال جلسات اللعب الطويلة أو عند تشغيل الجهاز عبر .

كما حذروا من أن استخدام شاحن منخفض القدرة قد يؤدي إلى بطء عملية الشحن أو استمرار انخفاض مستوى البطارية أثناء اللعب رغم توصيل الجهاز بالكهرباء.