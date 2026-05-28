تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نينتندو سويتش وشواحن الهواتف.. ما الذي يجب معرفته؟

Lebanon 24
28-05-2026 | 01:29
A-
A+
نينتندو سويتش وشواحن الهواتف.. ما الذي يجب معرفته؟
نينتندو سويتش وشواحن الهواتف.. ما الذي يجب معرفته؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت تقارير تقنية بأن أجهزة Nintendo سويتش يمكن شحنها باستخدام شواحن الهواتف الذكية في كثير من الحالات، إلا أن كفاءة الشحن تختلف بحسب طراز الجهاز وقدرة الشاحن المستخدم، خصوصاً عند تشغيل الجهاز عبر شاشة التلفزيون.

وتعتمد أجهزة نينتندو سويتش على منفذ USB-C وتقنية USB Power Delivery، وهي التقنية نفسها المستخدمة في العديد من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة، ما يسمح باستخدام شواحن الهواتف المتوافقة لشحن الجهاز أثناء التنقل أو في الوضع المحمول.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الجيل الأول، وتشمل Switch وSwitch OLED وSwitch Lite، تحتاج إلى قدرة كهربائية تتراوح بين 9 و14 واط تقريباً للشحن السريع، وهو ما تستطيع غالبية شواحن الهواتف الحديثة توفيره دون مشكلات كبيرة.

لكن الوضع يختلف عند توصيل الجهاز بقاعدة العرض الخاصة بالتلفزيون، إذ يحتاج كل من Switch وSwitch OLED إلى قدرة تصل إلى نحو 39 واط، ما يستوجب استخدام شاحن بقدرة لا تقل عن 45 واط ومتوافق مع متطلبات نينتندو للطاقة.

أما جهاز Switch 2 الأحدث، فتزداد احتياجاته للطاقة بشكل ملحوظ، حيث يتطلب شاحناً بقدرة لا تقل عن 60 واط مع دعم ملف طاقة 20 فولت و3 أمبير عند تشغيله في وضع التلفزيون، الأمر الذي يجعل معظم شواحن الهواتف التقليدية غير مناسبة لهذا النمط من الاستخدام.

وينصح خبراء باستخدام شواحن USB-C موثوقة تدعم تقنية USB Power Delivery عند الحاجة إلى شحن الجهاز خارج المنزل، فيما يوصى باستخدام الشاحن الرسمي من نينتندو أو شاحن معتمد خلال جلسات اللعب الطويلة أو عند تشغيل الجهاز عبر القاعدة.

كما حذروا من أن استخدام شاحن منخفض القدرة قد يؤدي إلى بطء عملية الشحن أو استمرار انخفاض مستوى البطارية أثناء اللعب رغم توصيل الجهاز بالكهرباء.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما يجب معرفته عن العطس وأسبابه
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما يجب معرفته قبل حقن الفيلر
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي المكسرات.. هذا ما يجب معرفته عنها
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما يجب معرفته عن "رياضة المساء".. هذه أهميتها
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت شو

القاعدة

الطويل

ام شو

بيوتر

العرض

شواح

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-27
Lebanon24
15:40 | 2026-05-27
Lebanon24
15:32 | 2026-05-27
Lebanon24
15:30 | 2026-05-27
Lebanon24
10:00 | 2026-05-27
Lebanon24
08:02 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24