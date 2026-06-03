يُنافس أفضل هواتف أندرويد.. هاتف جديد من موتورولا هذه مواصفاته

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روّجت شركة لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد الحديثة من حيث المواصفات وقدرات التصوير.وحصل هاتف +Edge 70 Pro على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.7/75.6/7.2) ملم، وزنه 190 غ.وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 5200 nits.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.وزودته موتورولا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)