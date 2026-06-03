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تكنولوجيا وعلوم

يُنافس أفضل هواتف أندرويد.. هاتف جديد من موتورولا هذه مواصفاته

Lebanon 24
03-06-2026 | 00:12
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يُنافس أفضل هواتف أندرويد.. هاتف جديد من موتورولا هذه مواصفاته
يُنافس أفضل هواتف أندرويد.. هاتف جديد من موتورولا هذه مواصفاته photos 0
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روّجت شركة موتورولا لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد الحديثة من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وحصل هاتف +Edge 70 Pro على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.7/75.6/7.2) ملم، وزنه 190 غ.
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وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 5200 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

وزودته موتورولا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
 
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