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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:16
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ميزة جديدة من واتسآب.. تعرفوا إليها
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أورد موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق واتسآب" يعملون على تطوير ميزة جديدة لحماية مستخدمي التطبيق من الاحتيال.

وتبعا للموقع فإن الميزة الجديدة التي تدعى "Scam Alert" تهدف إلى تحذير المستخدمين من الرسائل المشبوهة الصادرة عن جهات غير معروفة، مع ضمان عدم انتهاك مبدأ التشفير التام (الترميز من طرف إلى طرف)، وبدون إرسال محتوى المحادثات إلى خوادم الشركة التي تدير التطبيق.
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وتعتمد هذه الميزة على مبدأ تحليل الرسائل في جهاز المستخدم مباشرة، على غرار ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص الموجودة حاليا، والتي تعمل أيضا دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى الخدمات السحابية، وبذلك يمكن لـ "واتس آب" اكتشاف الرسائل التي قد تكون احتيالية دون الاطلاع على محتوى المحادثات.

وسيتم تفعيل ميزة "Scam Alert" تلقائيا عند التخاطب مع مرسلين غير معروفين، فإذا اعتبرت خوارزميات الميزة أن الرسالة مشبوهة، سيظهر داخل الدردشة تحذير نصه: "قد يكون هذا احتيالا"، مع خيارين للمستخدم: حظر المرسل والإبلاغ عنه، أو متابعة المحادثة إذا كان لا يرى أي خطر.

ويؤكد الخبراء أن الميزة لا تقيد التواصل تلقائيا ولا تتخذ قرارات نيابة عن المستخدم، بل تهدف إلى توفير معلومات إضافية لمساعدته على تقييم المخاطر قبل بدء محادثة مع شخص غريب.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الميزة متاحة للمشاركين في برنامج اختبار الميزات التابع لـ"واتسآب" أولا،  ومن ثم تظهر في النسخة المستقرة من التطبيق، ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن موعد إطلاقها رسميا.(روسيا اليوم)
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