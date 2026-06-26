تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مخاوف أمنية تؤجل الإطلاق الكامل لـGPT-5.6

Lebanon 24
26-06-2026 | 02:00
A-
A+
مخاوف أمنية تؤجل الإطلاق الكامل لـGPT-5.6
مخاوف أمنية تؤجل الإطلاق الكامل لـGPT-5.6 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفاد موقع ذي إنفورميشن الإخباري، نقلا عن مذكرة وجهتها شركة (أوبن إيه.آي) إلى موظفيها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الشركة إصدار نموذجها الجديد على مراحل بسبب مخاوف أمنية.

وأشار التقرير إلى أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة أن أوبن إيه.آي ستطلق أحدث نموذج لها، (جي.بي.تي 5.6) في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة صغيرة من الشركاء. 

ووفقا لموقع ذي إنفورميشن، أخبر ألتمان الموظفين بأن الحكومة "ستوافق على منح حق الوصول لكل عميل على حدة خلال الفترة التجريبية لنموذج جي.بي.تي 5.6".

وقال التقرير إن طلب الإصدار التدريجي جاء نتيجة محادثات مع وكالتين حكوميتين رئيسيتين، هما مكتب المدير الوطني للأمن الإلكتروني ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.

 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": أسعار النفط ترتفع بمقدار 5% بسبب مخاوف من تمديد إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تغلق قنصليتها في بيشاور بباكستان بسبب مخاوف أمنية
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من انزلاق أمني في مدينة ساحلية
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

مكتب المدير

دارة الرئيس

سام ألتمان

شركة أبل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-26
Lebanon24
23:00 | 2026-06-25
Lebanon24
16:00 | 2026-06-25
Lebanon24
14:00 | 2026-06-25
Lebanon24
10:13 | 2026-06-25
Lebanon24
06:28 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24