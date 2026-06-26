مخاوف أمنية تؤجل الإطلاق الكامل لـGPT-5.6

أفاد موقع ذي إنفورميشن الإخباري، نقلا عن مذكرة وجهتها شركة (أوبن إيه.آي) إلى موظفيها، أن طلبت من الشركة إصدار نموذجها الجديد على مراحل بسبب مخاوف أمنية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة أن إيه.آي ستطلق أحدث نموذج لها، (جي.بي.تي 5.6) في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة صغيرة من الشركاء.

ووفقا لموقع ذي إنفورميشن، أخبر ألتمان الموظفين بأن الحكومة "ستوافق على منح حق الوصول لكل عميل على حدة خلال الفترة التجريبية لنموذج جي.بي.تي 5.6".

وقال التقرير إن طلب الإصدار التدريجي جاء نتيجة محادثات مع وكالتين حكوميتين رئيسيتين، هما الوطني للأمن الإلكتروني ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.