مخاوف أمنية تؤجل الإطلاق الكامل لـGPT-5.6

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أفاد موقع ذي إنفورميشن الإخباري، نقلا عن مذكرة وجهتها شركة (أوبن إيه.آي) إلى موظفيها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الشركة إصدار نموذجها الجديد على مراحل بسبب مخاوف أمنية.
وأشار التقرير إلى أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة أن أوبن إيه.آي ستطلق أحدث نموذج لها، (جي.بي.تي 5.6) في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة صغيرة من الشركاء.
ووفقا لموقع ذي إنفورميشن، أخبر ألتمان الموظفين بأن الحكومة "ستوافق على منح حق الوصول لكل عميل على حدة خلال الفترة التجريبية لنموذج جي.بي.تي 5.6".
وقال التقرير إن طلب الإصدار التدريجي جاء نتيجة محادثات مع وكالتين حكوميتين رئيسيتين، هما مكتب المدير الوطني للأمن الإلكتروني ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.