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تكنولوجيا وعلوم

57% من حرائق بطاريات الليثيوم تقع أثناء شحن الأجهزة.. تقرير يُحذر

Lebanon 24
17-07-2026 | 01:00
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57% من حرائق بطاريات الليثيوم تقع أثناء شحن الأجهزة.. تقرير يُحذر
57% من حرائق بطاريات الليثيوم تقع أثناء شحن الأجهزة.. تقرير يُحذر photos 0
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كشف المعهد الوطني الياباني للتكنولوجيا والتقييم عن نتائج تحليل شمل خلال السنوات الخمس الماضية حوادث الحرائق وانبعاث الدخان المرتبطة بالأجهزة التي تستخدم بطاريات الليثيوم-أيون مثل الشواحن المحمولة وبنوك الطاقة.
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ولفت المعهد إلى أن عدد الحوادث المسجلة وصل إلى مستوى قياسي في عام 2026.

وبحسب تحليل الخبراء اليابانيين، وقعت نحو 57% من إجمالي الحالات أثناء شحن الأجهزة، ما يجعل عملية الشحن العامل الأكثر ارتباطًا بارتفاع حرارة البطاريات واندلاع الحرائق.

وأشار التقرير إلى أن نحو 21% من الحالات كانت مرتبطة بمنتجات سبق أن تم استدعاؤها من الأسواق بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة، الأمر الذي يبرز أهمية التحقق من حالة الأجهزة قبل استخدامها.

وفي هذا السياق، يرى الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء زيادة هذه الحوادث، إذ تتأثر بطاريات الليثيوم-أيون بالحرارة العالية، وقد تصبح أكثر عرضة للتلف أو الانتفاخ أو الاشتعال عند تعرضها لظروف غير مناسبة.

وسجلت بعض الحالات بسبب ترك الشواحن المحمولة داخل السيارات، بحيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة داخل المقصورة إلى مستويات خطيرة، خصوصًا عند تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
ودعا المعهد الوطني الياباني للتكنولوجيا والتقييم المستخدمين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها وضع الأجهزة أثناء الشحن في أماكن يمكن رؤيتها ومراقبتها، وتجنب تركها تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل السيارات. (إرم نيوز)


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