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تكنولوجيا وعلوم

بعد موجة من الإنتقادات.. ميتا تغلق ثغرة مهمة في نظاراتها الذكية

Lebanon 24
18-07-2026 | 04:00
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بعد موجة من الإنتقادات.. ميتا تغلق ثغرة مهمة في نظاراتها الذكية
بعد موجة من الإنتقادات.. ميتا تغلق ثغرة مهمة في نظاراتها الذكية photos 0
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كشفت شركة  ميتا عن تحديث جديد لنظاراتها الذكية يهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية، إذ سيؤدي أي تلاعب بضوء LED المخصص للإشارة إلى التسجيل إلى تعطيل الكاميرا تلقائيًا.

وبموجب هذا التحديث، ستتوقف الكاميرا عن العمل تلقائيًا إذا اكتشف النظام أن المستخدم حاول إخفاء أو تعطيل ضوء LED الأبيض الذي يومض أثناء التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.

ويُعد هذا الضوء الوسيلة الأساسية لتنبيه الآخرين إلى أن الكاميرا تعمل، لذا تعتبره الشركة عنصرًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه.
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وجاء قرار ميتا بعد انتشار تقارير ومقاطع فيديو أظهرت تغطية بعض المستخدمين ضوء التسجيل أو تعديله، ما سمح لهم بتصوير الآخرين دون علمهم.

وأثار ذلك موجة واسعة من الانتقادات من خبراء الخصوصية ومنظمات الحقوق الرقمية، الذين حذّروا من أن النظارات قد تتحول إلى أداة للمراقبة غير المعلنة إذا أمكن تعطيل مؤشر التسجيل بسهولة.

وأكدت ميتا أن التحديث الجديد صُمم لمنع هذه الممارسات، بحيث لن تتمكن الكاميرا من تسجيل أي صورة أو فيديو عند اكتشاف العبث بمؤشر الإضاءة، وهو ما يهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين والجمهور باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء.

وأوضحت ميتا أن كل نظاراتها الذكية مزودة بضوء LED مدمج يعمل عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وأن الشركة تعد هذا المؤشر جزءًا أساسيًا من منظومة الأمان والشفافية.

وأضافت أن التحديث الجديد يجعل تجاوز هذا النظام أكثر صعوبة، ويضمن توقف الكاميرا في حال اكتشاف أي محاولة لإخفاء الضوء أو تعطيله.(إرم نيوز)
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