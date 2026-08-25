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تكنولوجيا وعلوم

عن غالاكسي S27 Ultra .. هذا ما تُحضره سامسونغ العام المقبل

Lebanon 24
25-08-2026 | 02:01
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عن غالاكسي S27 Ultra .. هذا ما تُحضره سامسونغ العام المقبل
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تُطلق شركة "سامسونغ" العام المقبل تصميمًا جديدًا لكاميرات هاتفها galaxy S27 Ultra، مع احتمال تعرضه لبعض الانتقادات بسبب تشابهه مع تصميمات هواتف أخرى مثل آيفون 17 برو من أبل.
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ووفقًا لتسريبات من المصمم المعروف سوني ديكسون، تُظهر نماذج CAD أن هناك نسختين مختلفتين من حيث الحجم لهاتف Galaxy S27 Ultra.

ومع ذلك، لم يحدد بعد ما إذا كانت النسخة الأصغر ستكون باسم Galaxy S27 Pro، أو إذا كانت سامسونغ ستطرح بالفعل نسختين من Ultra بأحجام مختلفة، وفقًا لمنشورات سوني ديكسون وآيس يونيفرس على منصة X. 

وقد يشمل التغيير أيضا تحديثًا كاملاً لمكونات الكاميرات، إذ يُتوقع أن تتوقف كاميرا التقريب البصري 3x الحالية، التي تستخدم مستشعرًا بدقة 10 ميغابكسل، في 2027، ما يوفر مساحة أكبر للبطارية وربما لإضافة مغناطيس حول ملف الشحن Qi2.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن سامسونغ قد تستبدل مستشعر ISOCELL HP2 الذي يُستخدم منذ أربع سنوات بمستشعر أحدث بدقة 200 ميغابكسل مثل ISOCELL HPC لتحسين أداء التكبير بين 3x و5x.(روسيا اليوم)
 
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