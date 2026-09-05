"جهازك مصاب بفيروس".. إذا ظهرت هذه الرسالة فلا تتصل بالرقم

قد تظهر أثناء تصفح الإنترنت نافذة مفاجئة تحمل تحذيراً مخيفاً بأن الكمبيوتر مصاب بفيروس أو أن البيانات معرضة للسرقة، ثم تطلب من المستخدم الاتصال برقم هاتف للحصول على المساعدة.



Advertisement لكن هذا السيناريو يعد من الأساليب المعروفة في عمليات الاحتيال المرتبطة بالدعم التقني. ومن هنا، تحذر الفيدرالية الأميركية "FTC" من أن المحتالين يستخدمون نوافذ مزيفة تبدو أحياناً وكأنها صادرة عن شركات تكنولوجية معروفة، بهدف دفع المستخدم إلى الاتصال بهم. وبعد ذلك قد يطلبون منه منحهم إمكانية الكمبيوتر عن بُعد، أو شراء خدمات وبرامج غير ضرورية، أو تقديم بيانات مالية. لكن هذا السيناريو يعد من الأساليب المعروفة في عمليات الاحتيال المرتبطة بالدعم التقني. ومن هنا، تحذر الفيدرالية الأميركية "FTC" من أن المحتالين يستخدمون نوافذ مزيفة تبدو أحياناً وكأنها صادرة عن شركات تكنولوجية معروفة، بهدف دفع المستخدم إلى الاتصال بهم. وبعد ذلك قد يطلبون منه منحهم إمكانية الكمبيوتر عن بُعد، أو شراء خدمات وبرامج غير ضرورية، أو تقديم بيانات مالية.





وتشدد اللجنة على نقطة مهمة: التحذيرات الأمنية الحقيقية لا تطلب من المستخدم الاتصال برقم هاتف يظهر داخل النافذة المنبثقة.