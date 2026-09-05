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تكنولوجيا وعلوم

"جهازك مصاب بفيروس".. إذا ظهرت هذه الرسالة فلا تتصل بالرقم

Lebanon 24
05-09-2026 | 14:00
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جهازك مصاب بفيروس.. إذا ظهرت هذه الرسالة فلا تتصل بالرقم
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قد تظهر أثناء تصفح الإنترنت نافذة مفاجئة تحمل تحذيراً مخيفاً بأن الكمبيوتر مصاب بفيروس أو أن البيانات معرضة للسرقة، ثم تطلب من المستخدم الاتصال برقم هاتف للحصول على المساعدة.
 
 
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لكن هذا السيناريو يعد من الأساليب المعروفة في عمليات الاحتيال المرتبطة بالدعم التقني. ومن هنا، تحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية "FTC" من أن المحتالين يستخدمون نوافذ مزيفة تبدو أحياناً وكأنها صادرة عن شركات تكنولوجية معروفة، بهدف دفع المستخدم إلى الاتصال بهم. وبعد ذلك قد يطلبون منه منحهم إمكانية التحكم في الكمبيوتر عن بُعد، أو شراء خدمات وبرامج غير ضرورية، أو تقديم بيانات مالية.


وتشدد اللجنة على نقطة مهمة: التحذيرات الأمنية الحقيقية لا تطلب من المستخدم الاتصال برقم هاتف يظهر داخل النافذة المنبثقة.


لذلك، عند ظهور تحذير مشبوه، يُفضل عدم الضغط على الروابط الموجودة داخله أو الاتصال بالرقم المرفق، وإنما التحقق من الجهاز باستخدام برنامج الحماية الموجود عليه أو التواصل مع الشركة عبر قنواتها الرسمية.
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