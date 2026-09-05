إذا سقط هاتفك في الماء.. تجنّب خطأ "الرز" لهذا السبب

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وتحذر "آبل" صراحة من وضع هاتف المبتل داخل كيس من الأرز، موضحة أن جزيئات صغيرة منه يمكن أن تدخل إلى الجهاز وتتسبب بتلفه. كذلك، تنصح الشركة بعدم استخدام مصدر حرارة خارجي أو الهواء المضغوط لتجفيف الهاتف، وعدم إدخال أعواد قطنية أو مناديل ورقية في منفذ الشحن.وعند تعرض الهاتف للسوائل، تنصح الشركة بفصل كابل الشحن، ثم إمساك الهاتف بحيث يكون منفذ الشحن متجهاً إلى الأسفل والنقر عليه برفق للمساعدة في إخراج السائل الزائد، قبل تركه في مكان جاف تتوافر فيه حركة جيدة للهواء.ويمكن محاولة توصيل الهاتف بالشاحن بعد مرور 30 دقيقة على الأقل، لكن إذا استمر ظهور تنبيه بوجود سائل، فهذا يعني أن الرطوبة لا تزال موجودة. وقد يستغرق جفاف منفذ الشحن بالكامل ما يصل إلى 24 ساعة في بعض الحالات.ويُفضل عدم المجازفة بتوصيل الهاتف بالكابل قبل جفاف المنفذ، لأن الشحن في وجود الرطوبة قد يؤدي إلى تآكل نقاط التوصيل والتسبب بأضرار دائمة.