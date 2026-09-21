5 مشكلات تواجه "Siri AI" الجديد من أبل.. تعرف اليها!

أطلقت شركة "أبل" هذا الشهر النسخة الجديدة من مساعدها الصوتي " " تحت اسم " "، ضمن نظام التشغيل iOS 27، على أن يصل إلى المستخدمين تدريجيًا عبر قائمة انتظار، مع تصنيفه كنسخة "Beta" تجريبية، ما يعني أن الشركة لا تزال تعمل على تطويره وإصلاح مشكلاته.

ويتميز "Siri AI" بقدرات محسنة في الإجابة عن الأسئلة، والوصول إلى قاعدة معرفية أوسع، والبحث داخل الرسائل والملاحظات للاستفادة من السياق الشخصي للمستخدم، إضافة إلى تنفيذ بعض الإجراءات استنادًا إلى محتوى الشاشة.

لكن المساعد الجديد واجه شكاوى من بعض المستخدمين بشأن الأداء والموثوقية، وفق تقرير لموقع "9to5Mac"، وتتركز أبرزها في 5 فئات:

1- مشكلات الاتصال



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يواجه بعض المستخدمين رسالة خطأ متكررة عند تشغيل "Siri AI"، وسط مؤشرات على ارتباط المشكلة بالاتصال بالخوادم السحابية، وقد يساعد تعطيل VPN أو تغيير شبكة الواي فاي في بعض الحالات.

2- صعوبة العثور على المعلومات

يفشل المساعد أحيانًا في الوصول إلى قوائم التذكيرات أو المنبهات أو أجهزة المنزل الذكي، رغم تطوير قدراته في البحث داخل الجهاز، ما قد يرتبط بأخطاء في نظام الفهرسة.

3- الحاجة إلى فتح قفل آيفون

قد يطلب "Siri AI" فتح الهاتف لتنفيذ أوامر كان يمكن تنفيذها سابقًا والهاتف مقفل، بما في ذلك بعض الطلبات المتعلقة بالمعلومات الشخصية وإرسال الرسائل.

4- بطء الاستجابة

اشتكى مستخدمون من تأخر المساعد في تنفيذ الأوامر، خصوصًا على Apple Watch، بسبب اعتماد جزء من عمليات المعالجة على السحابة، ما يجعل سرعة الإنترنت عاملًا مؤثرًا.

5- غياب بعض الميزات

لا تزال بعض وظائف "Siri" القديمة غير متاحة، ومنها الاستفسار عن بيانات تطبيق Health، كما لم يعد بعض المستخدمين قادرين على توجيه الطلبات مباشرة إلى ChatGPT بعبارة "استخدم ChatGPT". ويواجه المساعد أيضًا صعوبة في فهم بعض الأوامر التقليدية.

كما شملت الانتقادات طريقة ظهور "Siri AI" داخل واجهة النظام، بما في ذلك بعض التغييرات المرتبطة بـ Dynamic Island والوصول إلى الإشعارات.

وبما أن المساعد لا يزال في المرحلة التجريبية، تواصل "أبل" العمل على تطويره ومعالجة مشكلاته، مع إعلانها عن طرحه بلغات إضافية في تشرين الاول.