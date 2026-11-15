ميزة جديدة من "واتساب" تخصّ الموقع الجغرافيّ.. كيف تعمل؟

Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "WABetaInfo"، رُصدت الميزة ضمن النسخة التجريبية 2.26.45.8 من واتساب على أجهزة أندرويد، وهي لا تزال قيد التطوير.وتتيح الخاصية الجديدة إضافة الموقع الجغرافي بوصفه حالة مستقلة، بدلاً من الطريقة الحالية التي تتطلب اختيار صورة أو فيديو، ثم إضافة ملصق الموقع الجغرافي إليها.وبموجب التحديث المرتقب، سيظهر خيار جديد لمشاركة الموقع ضمن واجهة إنشاء الحالات، بحيث يتمكن المستخدم من تحديد المكان الذي يريد مشاركته، ثم نشره مباشرة.وعند اختيار الميزة، سيطلب واتساب الإذن بالوصول إلى موقع الجهاز، ليعرض الموقع الحالي بصورة تلقائية، مع ضرورة تأكيد المستخدم قبل نشره.وسيكون بإمكان المستخدم أيضاً إدخال موقع مختلف يدوياً، بدلاً من مشاركة مكان وجوده الفعلي.أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشاهدون الحالة، فسيظهر الموقع على شكل بطاقة خريطة تتضمن اسم المكان وعنوانه، مع إمكانية الضغط عليها لتوسيع الخريطة والاطلاع على تفاصيل إضافية.من أبرز الجوانب التي تتناولها الميزة الجديدة، إمكانية دقة الموقع الجغرافي الذي تتم مشاركته.فبدلاً من منح واتساب صلاحية الوصول إلى الموقع الدقيق، يستطيع المستخدم اختيار الموقع التقريبي من إعدادات الهاتف، وهو ما يوفر قدراً أكبر من التحكم بالمعلومات الجغرافية التي يشاركها.كذلك، فإن تحديد موقع مختلف يدوياً يتيح مشاركة عنوان مطعم أو متجر أو مكان سياحي، من دون الحاجة إلى الوجود فيه فعلياً.ومع ذلك، تبقى مشاركة المواقع الجغرافية مسألة تستدعي الانتباه، خصوصاً عندما تتضمن الحالة عنوان المنزل أو مكان العمل أو الأماكن التي يرتادها المستخدم بصورة متكررة.لذلك، يُنصح بمراجعة إعدادات خصوصية الحالة، والتأكد من الأشخاص المسموح لهم بمشاهدتها قبل نشر أي معلومات تتعلق بالموقع.ومن المتوقع أن تكون الميزة مفيدة خصوصاً للأشخاص الذين يرغبون في مشاركة مواقع المطاعم والمتاجر والأماكن السياحية، أو توجيه جهات الاتصال إلى عنوان معين بطريقة مباشرة.ولا تزال الخاصية غير متاحة للاستخدام العام أو للاختبار التجريبي، ولم يحدد واتساب موعد إطلاقها رسمياً.