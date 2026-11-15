من حجز المواعيد إلى الاستفسارات... ميتا توسّع قدرات مساعدها Muse

بدأت شركة "ميتا" طرح ميزة جديدة في مساعدها للذكاء الاصطناعي "Muse"، تتيح له إجراء مكالمات هاتفية مع الشركات والمؤسسات داخل نيابة عن المستخدمين، من دون أن يضطروا إلى التواصل معها بأنفسهم. وتقتصر الخدمة في مرحلتها الحالية على المشتركين في الباقات المدفوعة.

ويأتي إطلاق الميزة بعد نحو شهرين من بدء اختبارها في سبتمبر الماضي، حين أتاحت الشركة تجربتها لمجموعة محدودة من المستخدمين، قبل توسيع نطاقها لتشمل جميع مشتركي "Muse" المدفوعين في الولايات المتحدة.

وتسعى "ميتا" من خلال هذه الخطوة إلى توسيع دور مساعدها الذكي، بحيث لا يقتصر على الإجابة عن الاستفسارات أو إنتاج المحتوى، بل يمتد إلى تنفيذ مهام يومية نيابة عن المستخدمين. ويأتي ذلك بعدما تخطى عدد مستخدمي "Muse" حاجز 10 ملايين شخص، وفق بيانات أعلنتها الشركة في أكتوبر الماضي.

مكالمات هاتفية ينفذها

وأوضح ألكسندر وانج، رئيس مختبرات الذكاء الفائق التابعة لـ"ميتا" والمسؤول عن قطاع الذكاء الاصطناعي فيها، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين تفويض المساعد الذكي بإجراء المكالمات التي يفضلون عدم القيام بها بأنفسهم.

وتشمل الاستخدامات الممكنة التواصل مع شركات التأمين والاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت والتلفزيون المدفوع، فضلاً عن الجهات الحكومية، مثل إدارات المركبات الأميركية DMV. كما يستطيع المساعد الاتصال بالمطاعم لحجز الطاولات، ولا سيما تلك التي لا توفر إمكانية الحجز عبر الإنترنت.

وبذلك، يمكن للمستخدمين الاستعانة بـ"Muse" لإنجاز معاملات تتطلب عادةً الاتصال بخدمة العملاء أو الانتظار للتحدث مع أحد الموظفين، من دون الحاجة إلى إجراء المكالمة شخصياً.

وتراهن الشركة على أن هذه الإمكانات ستعزز حضور مساعدها في تفاصيل الحياة اليومية، وتنقله من مرحلة تقديم المعلومات والاقتراحات إلى تنفيذ إجراءات فعلية نيابة عن مستخدميه.

اشتراكات مدفوعة وأسعار تصل إلى 100 دولار

أكدت "ميتا" أن ميزة إجراء المكالمات ستبقى متاحة حصرياً لمشتركي الباقات المدفوعة في خدمة "Muse". وتبدأ تكلفة الاشتراك من 20 دولاراً شهرياً، مع تخصيص 500 مليون وحدة معالجة رقمية (Tokens) للاستخدام أسبوعياً.

أما الباقة الأعلى، فتبلغ كلفتها 100 دولار شهرياً، وتتيح استهلاك ما يصل إلى 3 مليارات وحدة معالجة أسبوعياً، وهي موجهة للمستخدمين الذين يعتمدون بصورة مكثفة على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد حصرت تجربة الميزة في بدايتها بمجموعة صغيرة من المستخدمين، الذين احتاجوا إلى تقديم طلب للحصول على صلاحية الوصول إليها، قبل أن تعممها على مشتركي الخدمة المدفوعة في الولايات المتحدة.

وفي سياق توسيع قدرات المساعد، كشف وانج عن استعداد الشركة لإتاحة خاصية أخرى تسمح بإنشاء عنوان بريد إلكتروني مخصص لـ"Muse"، على أن تصل هذه الإمكانية قريباً إلى مستخدمي النسخة المجانية أيضاً، بعدما أضافتها الشركة مؤخراً إلى منصتها.

منافسة متزايدة وتحديات أمام المكالمات الآلية

ولا تعد "ميتا" الوحيدة التي تعمل على تطوير تقنيات تسمح للذكاء الاصطناعي بإجراء مكالمات هاتفية، إذ تقدم شركة "Instinct" الناشئة خدمة مشابهة، فيما توفر "جوجل" إمكانات لإجراء المكالمات من خلال مساعدها الذكي "Gemini".

لكن انتشار هذه التقنيات لا يزال يواجه تحديات، أبرزها مدى استعداد الشركات والمؤسسات للتعامل مع مكالمات ينفذها وكلاء ذكاء اصطناعي بدلاً من أشخاص حقيقيين.

وتشير تقارير صحفية إلى أن بعض موظفي والاستقبال قد ينهون المكالمة فور اكتشاف أن المتصل نظام آلي يتحدث نيابة عن أحد المستخدمين.

في المقابل، يؤدي التطور المتسارع في تقنيات توليد الأصوات البشرية إلى جعل التمييز بين المكالمات الصادرة عن أشخاص حقيقيين وتلك التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مستقبل التواصل الهاتفي بين العملاء والشركات.