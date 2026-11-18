قد تظهر علامة قطرة ماء على شاشة بعض هواتف " " بشكل مفاجئ، مصحوبة بتحذير يمنع شحن الجهاز عبر منفذ USB، حتى في حال عدم تعرض الهاتف للماء أو ملامسة السوائل.

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وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" التقني، تشير هذه العلامة إلى اكتشاف رطوبة في منفذ الشحن، ما يدفع نظام الحماية في الهاتف إلى إيقاف الشحن السلكي مؤقتاً، تجنباً لحدوث تلف كهربائي أو تآكل في المكونات الداخلية.



ولا يعني ظهور التحذير بالضرورة تعرض الهاتف للماء، إذ قد تؤدي الرطوبة المرتفعة أو التكثف إلى تفعيل مستشعر الرطوبة. كذلك، فإن حصول بعض هواتف " " على تصنيف مقاومة الماء IP68 لا يجعلها محصنة تماماً ضد أضرار السوائل.



لماذا يتوقف الشحن؟



عند اكتشاف الرطوبة داخل منفذ USB، يوقف الهاتف الشحن السلكي تلقائياً لمنع مرور الكهربائي عبر نقاط توصيل قد تكون مبللة، وهو إجراء وقائي يستمر حتى جفاف المنفذ واختفاء التحذير.



كيف تتخلص من علامة قطرة الماء؟



توصي الإرشادات بفصل كابل الشحن فور ظهور التحذير، ومسح الهاتف بقطعة قماش جافة، ثم هزّه برفق من 5 إلى 10 مرات مع توجيه منفذ الشحن إلى الأسفل، للمساعدة على إخراج الرطوبة.



بعد ذلك، يُنصح بوضع الهاتف في مكان جيد التهوية أو أمام مروحة لتسريع التجفيف، مع تجنب استخدام مجفف الشعر أو الهواء الساخن، لما قد يسببه من تلف للمكونات الداخلية.



وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" التقني، تشير هذه العلامة إلى اكتشاف رطوبة في منفذ الشحن، ما يدفع نظام الحماية في الهاتف إلى إيقاف الشحن السلكي مؤقتاً، تجنباً لحدوث تلف كهربائي أو تآكل في المكونات الداخلية.ولا يعني ظهور التحذير بالضرورة تعرض الهاتف للماء، إذ قد تؤدي الرطوبة المرتفعة أو التكثف إلى تفعيل مستشعر الرطوبة. كذلك، فإن حصول بعض هواتف " " على تصنيف مقاومة الماء IP68 لا يجعلها محصنة تماماً ضد أضرار السوائل.عند اكتشاف الرطوبة داخل منفذ USB، يوقف الهاتف الشحن السلكي تلقائياً لمنع مرور الكهربائي عبر نقاط توصيل قد تكون مبللة، وهو إجراء وقائي يستمر حتى جفاف المنفذ واختفاء التحذير.توصي الإرشادات بفصل كابل الشحن فور ظهور التحذير، ومسح الهاتف بقطعة قماش جافة، ثم هزّه برفق من 5 إلى 10 مرات مع توجيه منفذ الشحن إلى الأسفل، للمساعدة على إخراج الرطوبة.بعد ذلك، يُنصح بوضع الهاتف في مكان جيد التهوية أو أمام مروحة لتسريع التجفيف، مع تجنب استخدام مجفف الشعر أو الهواء الساخن، لما قد يسببه من تلف للمكونات الداخلية. كذلك، لا يُنصح بوضع الهاتف داخل ، نظراً إلى محدودية فاعلية هذه الطريقة واحتمال دخول بقايا منه إلى منفذ الشحن.



استمرت العلامة؟



قد يبقى التحذير ظاهراً رغم جفاف الهاتف، نتيجة رطوبة متبقية أو خلل برمجي. وفي هذه الحالة، يُنصح بترك الجهاز حتى يجف تماماً، وقد يستغرق ذلك 24 ساعة أو أكثر.



وإذا استمرت المشكلة، يمكن محاولة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لإعدادات USB عبر الخطوات التالية: كذلك، لا يُنصح بوضع الهاتف داخل ، نظراً إلى محدودية فاعلية هذه الطريقة واحتمال دخول بقايا منه إلى منفذ الشحن.قد يبقى التحذير ظاهراً رغم جفاف الهاتف، نتيجة رطوبة متبقية أو خلل برمجي. وفي هذه الحالة، يُنصح بترك الجهاز حتى يجف تماماً، وقد يستغرق ذلك 24 ساعة أو أكثر.وإذا استمرت المشكلة، يمكن محاولة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لإعدادات USB عبر الخطوات التالية:



1. الدخول إلى "الإعدادات" ثم "التطبيقات".



2. تفعيل خيار "إظهار تطبيقات النظام" من قائمة التصفية والفرز.



3. البحث عن تطبيق "USB Settings".



4. الدخول إلى "التخزين" واختيار "مسح ذاكرة التخزين المؤقت" (Clear Cache).