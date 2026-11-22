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وأظهرت الدراسة أن التقنية الجديدة قادرة على تحديد 85 بالمئة من حالات الإصابة، اعتمادا على تحليل السجلات الطبية للمرضى. تمكن باحثون في جامعة بليموث من تطوير أداة للذكاء الاصطناعي، يمكنها رصد مؤشرات خفية لسرطان المثانة قبل تشخيصه بنحو 5 سنوات.وأظهرت الدراسة أن التقنية الجديدة قادرة على تحديد 85 بالمئة من حالات الإصابة، اعتمادا على تحليل السجلات الطبية للمرضى.

اعتمد الباحثون على نموذج للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "بريسايز إيه جي زد"، لتحليل المعلومات الطبية والبحث عن أنماط غير واضحة قد تشير إلى احتمالات الإصابة بالمرض.



وفحص النظام نحو 48 ألفا و261 مؤشرا صحيا محتملا، شملت التدخين وممارسة الرياضة واستخدام الأدوية والحالات المرضية المختلفة.



وبعد تحليل هذه البيانات، تمكن النموذج من تحديد 38 عاملا أساسيا للتنبؤ بالإصابة.



وأظهرت النتائج قدرة النموذج على اكتشاف 85 بالمئة من حالات الإصابة بسرطان المثانة، وتصنيف 91 بالمئة من غير المصابين بشكل صحيح.



ومن اللافت أن بعض المؤشرات التي رصدها النظام ظهرت قبل التشخيص بنحو 5 سنوات، فيما بلغت فاعلية التنبؤ بالمرض ذروتها قبل التشخيص الرسمي بنحو عام.