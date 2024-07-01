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رياضة

مبابي: مستعدّ للتضحية بأنفي مرة أخرى

Lebanon 24
01-07-2024 | 08:55
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كشف لاعب منتخب فرنسا كيليان مبابي، أنه مستعد للتضحية بأنفه مرة أخرى "لو هذا سيصل بمنتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024 بكرة القدم".

وتعرض مبابي لكسر في أنفه في حادث تصادم في المباراة الافتتاحية ضدّ النمسا.
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وقال مبابي: "اللعب بالقناع أمر مرعب للغاية، بمجرد من أن أتمكن أن أخلعه سأخلعه على الفور، إنه ممل".

وتابع: "إنه أمر صعب حقا، فهو يحد من الرؤية ويحجب العرق، لذا يتعيّن عليك خلعه للسماح للعرق بالسقوط".

وقال: "في كل مرة أستطيع فيها خلع القناع أقوم بذلك لكن ليس لدي خيار آخر. هكذا ستكون بطولتي. لا يمكنني اللعب إلا بهذه الطريقة". (روسيا اليوم)
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