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رياضة

"بداية أسطورتين"... ما سرّ صورة ميسي القديمة وهذا الطفل الرضيع؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:00
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انتشرت صور طفل رضيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تم التقاطها عام 2007، ليتبيّن أن الطفل هو لامين يامال، اللاعب الإسباني المعجزة الذي يبلغ عمره الآن 16 عاما وهو أصغر لاعب يسجل لصالح منتخب إسبانيا، وأصغر لاعب يشارك في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما لعب أساسيا مع فريقه برشلونة ضد باريس سان جرمان.
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يبدو أن مستقبل يامال سيكون واعدا لدرجة أنه بات يقارن بالعظماء، كما أصبح يامال أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة أمم أوروبا الجارية الآن في ألمانيا.

عادت الصورة المنسية منذ عام 2007 إلى الظهور مجددا بعدما نشرها والد يامال على حسابه بموقع إنستغرام الأسبوع الماضي، وكتب "بداية أسطورتين".
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