28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مجازفة كبيرة.. إنكلترا تواجه إسبانيا بلاعب لم يبدأ منذ أشهر!
Lebanon 24
14-07-2024
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذ المدير الفني لمنتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت قرارا بوضع اللاعب لوك شو في مركز الظهير الأيسر بدلا من كيران تريبيير، بهدف مواجهة خطورة جناح إسبانيا المتألق لامين يامال، صاحب الـ17 عاما المرشح للفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفقاً لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.
Advertisement
وكان من المتوقع أن يكون تريبيير هو اللاعب المكلف بمراقبة يامال، إذ بدأ مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جميع مباريات إنجلترا الست في البطولة حتى الآن.
لكن كما ذكرت "ديلي تلغراف"، سيبدأ تريبيير على مقعد البدلاء أمام إسبانيا، بينما سيكلف شو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي بمراقبة يامال.
يشار إلى أن شو لم يبدأ أي مباراة منذ شباط الماضي، لذا فإن الصحيفة اعتبرت الدفع به أساسيا في نهائي كبير مجازفة كبيرة، لا سيما أمام لاعب مثل يامال.
ويلتقي المنتخبان ليل الأحد في برلين، بنهائي مرتقب لبطولة أوروبا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
03:42 | 2024-07-14
14/07/2024 03:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
03:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
03:19 | 2024-07-14
14/07/2024 03:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
07:46 | 2024-07-14
14/07/2024 07:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
13/07/2024 11:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:55 | 2024-07-14
إسبانيا تتوج بـ"يورو 2024" للمرة الرابعة في تاريخها
15:29 | 2024-07-14
بالصور.. حفل ختام بطولة أمم أوروبا 2024
15:00 | 2024-07-14
ألكاراس يتفوّق على ديوكوفيتش ويحتفظ بلقب ويمبلدون
08:50 | 2024-07-14
كم سينال كل لاعب إسباني في حال فوز منتخبهم بكأس أوروبا 2024؟
07:04 | 2024-07-14
لماذا ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أوروبا؟
03:50 | 2024-07-14
شاكيرا تخيف الأرجنتين قبل نهائي كوبا أميركا
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 04:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 04:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 04:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24