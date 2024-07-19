زفاف مميّز لجاد الحاج ولاعبة كرة السلة.. رقصة من "أفلام ديزني" وهذا ما فعله علي حيدر وأمير سعود بالعروس

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A post shared by Nemer JABRE (@nemer_jabre)
A post shared by Nemer JABRE (@nemer_jabre)
العروسان جاد الحاج وديما شاهين في رقصةٍ كأنّها من أفلام "أميرات ديزني"… والعروس تختار هذه الأغنية لزوجها!#onetvlebanon #jadalhajj #wedding #جاد_الحاج #نجوم #جديد #الفن #اخبار_النجوم #مشاهير #مشاهير_العرب pic.twitter.com/wv7aj0syMr
— One TV (@onetvlebanon) July 19, 2024
العروسان جاد الحاج وديما شاهين في رقصةٍ كأنّها من أفلام "أميرات ديزني"… والعروس تختار هذه الأغنية لزوجها!#onetvlebanon #jadalhajj #wedding #جاد_الحاج #نجوم #جديد #الفن #اخبار_النجوم #مشاهير #مشاهير_العرب pic.twitter.com/wv7aj0syMr