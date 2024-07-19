زفاف مميّز لجاد الحاج ولاعبة كرة السلة.. رقصة من "أفلام ديزني" وهذا ما فعله علي حيدر وأمير سعود بالعروس

احتفل المدرّب السابق لمنتخب لبنان لكرة السلة جاد الحاج، بزفافه من لاعبة كرة السلة ديما شاهين، وسط حضور العائلة والأصدقاء.

وحضر حفل الزفاف المميّز مجموعة من اللاعبين، وعلى رأسهم علي حيدر وأمير سعود. وظهر اللاعبان بمقطع فيديو وهما يراقصان العروس التي بدت على وجهها علامات الفرح والسعادة، بطريقة طريفة جدًا.

وعلى أنغام "محدا بعبي مطرحك بقلبي" للفنانة القديرة ماجدة الرومي، خطف العروسان الأنظار برقصتهما الخاصة التي كانت وكأنها من أفلام "أميرات ديزني".