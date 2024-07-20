هانز فليك يكشف سرًا قديمًا عن علاقته مع برشلونة.. ما هو؟

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كشف الألماني هانز فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني، بعض الأسرار القديمة التي تخص علاقته مع "البارسا" وأسطورته السابقة الهولندي يوهان كرويف لاعبًا ومدربًا.وتولى الألماني مهمة تدريب الفريق الكتالوني شهر أيار الماضي خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز، ووقع معه عقدًا يمتد لعامين إلى غاية 2026.ويتولى فليك حاليًا قيادة تحضيرات "البلوغرانا" للموسم المقبل 2024-2025، والذي يأمل محبوه أن يكون مختلفًا عن الموسم الماضي 2023-2024 الذي خرج فيه الفريق خالي الوفاض، ودون التتويج بأي لقب.وأجرى المدرب هانز فليك مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي لنادي برشلونة ستبث كاملة بعد غد الإثنين، أكد فيها بأنه كان يسعى لتدريب "البارسا" منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أنه درس جيدًا أسلوب المدرب الهولندي الراحل كرويف حيث قال: "منذ أول فريق دربته في مسيرتي، هدفي كان تدريب برشلونة، لقد درست كرة القدم الهولندية وكل ما يتعلق بيوهان كرويف". (win win)