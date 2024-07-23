"يويفا" يبدأ التحقيق في احتفالات موراتا ورودري

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الثنائي الإسباني المؤلف من ألفارو موراتا ورودري بسبب سلوكهما خلال استعراض جائزة بطولة أوروبا 2024 ضمن احتفالات جرت في مدريد هذا الشهر.

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وانشد اللاعبان "جبل طارق إسباني" في 15 تموز، أي بعد يوم من فوز الفريق ببطولة أوروبا بتغلبه 2-1 على إنجلترا في برلين، خلال احتفال عام في العاصمة الإسبانية. وجبل طارق هي منطقة بريطانية تقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا.



وقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن الهتاف، وقام الاتحاد الأوروبي للعبة بتعيين محقق أخلاقيات وانضباط لتقييم ما إذا كان ينتهك اللوائح. (بي إن سبورتس)