Advertisement

رياضة

"يويفا" يبدأ التحقيق في احتفالات موراتا ورودري

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1225803-638573652227084619.png
Doc-P-1225803-638573652227084619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الثنائي الإسباني المؤلف من ألفارو موراتا ورودري بسبب سلوكهما خلال استعراض جائزة بطولة أوروبا 2024 ضمن احتفالات جرت في مدريد هذا الشهر.
Advertisement
وانشد اللاعبان "جبل طارق إسباني" في 15 تموز، أي بعد يوم من فوز الفريق ببطولة أوروبا بتغلبه 2-1 على إنجلترا في برلين، خلال احتفال عام في العاصمة الإسبانية. وجبل طارق هي منطقة بريطانية تقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن الهتاف، وقام الاتحاد الأوروبي للعبة بتعيين محقق أخلاقيات وانضباط لتقييم ما إذا كان ينتهك اللوائح. (بي إن سبورتس)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:49 | 2024-07-23
12:00 | 2024-07-23
11:19 | 2024-07-23
09:30 | 2024-07-23
07:39 | 2024-07-23
05:56 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24