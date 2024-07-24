حكيمي يقود المغرب أمام الأرجنتين.. وهذه التشكيلة ستُعتمد

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يستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الارجنتيني ضمن تشكيلة المدرب طارق السكتيوي التي سيخوض بها الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.وينافس المغرب في المجموعة الثانية برفقة كل من الأرجنتين والعراق بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.وتنطلق أحداث مواجهة المغرب ضد الأرجنتين في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "جيوفروى جيشار" بمدينة سانت إيتيان الفرنسية.وتواجد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي على رأس تشكيلة المنتخب المغربي الأولمبي لمواجهة الأرجنتين فيما سيقود نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي وجناح نادي موناكو الفرنسي إلياس بن الصغير خط الهجوم.حراسة المرمى: منير المحمديخط الدفاع: أشرف حكيمي- زكريا الواحيدي– المهدي بوكامير - أسامة العزوزي.خط الوسط: أسامة ترغالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس.خط الهجوم:– سفيان رحيمي - إلياس بن الصغير- إلياس أخوماش. (روسيا اليوم)