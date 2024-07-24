31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حكيمي يقود المغرب أمام الأرجنتين.. وهذه التشكيلة ستُعتمد
Lebanon 24
24-07-2024
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الارجنتيني ضمن تشكيلة المدرب طارق السكتيوي التي سيخوض بها الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
وينافس المغرب في المجموعة الثانية برفقة كل من الأرجنتين والعراق بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.
Advertisement
وتنطلق أحداث مواجهة المغرب ضد الأرجنتين في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "جيوفروى جيشار" بمدينة سانت إيتيان الفرنسية.
وتواجد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي على رأس تشكيلة المنتخب المغربي الأولمبي لمواجهة الأرجنتين فيما سيقود نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي وجناح نادي موناكو الفرنسي إلياس بن الصغير خط الهجوم.
وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالآتي:
حراسة المرمى: منير المحمدي
خط الدفاع: أشرف حكيمي- زكريا الواحيدي– المهدي بوكامير - أسامة العزوزي.
خط الوسط: أسامة ترغالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس.
خط الهجوم:– سفيان رحيمي - إلياس بن الصغير- إلياس أخوماش. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
12:00 | 2024-07-23
23/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
04:25 | 2024-07-24
24/07/2024 04:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
01:27 | 2024-07-24
24/07/2024 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 02:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:45 | 2024-07-24
يوفنتوس لن يبيع كييزا إلى الخصم اللّدود
06:14 | 2024-07-24
من دولة عربية.. إليكم قصة شاب سيحمل "علم اللاجئين" في أولمبياد باريس!
05:38 | 2024-07-24
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية
04:30 | 2024-07-24
الاغتصاب وفيروس كورونا يهددان أولمبياد باريس 2024.. ومطالبات بالحذر!
03:35 | 2024-07-24
دخل التاريخ.. ريال مدريد يصبح أول نادي كرة قدم تتجاوز إيراداته مليار يورو!
01:32 | 2024-07-24
تطور جديد في حالة نيمار
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 17:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24