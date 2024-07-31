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رياضة

بعد أزمة النهر الملوّث.. انطلاق منافسات الترياثلون في باريس

Lebanon 24
31-07-2024 | 16:00
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بعد انتهاء أزمة تلوث المياه في نهر السين، أقيمت منافسات الترياثلون للرجال والنساء صباح الأربعاء بشكل طبيعي.

وكانت المنافسات قد تأجلت من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء بسبب تلوث المياه في نهر السين.
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وأعطت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الضوء الأخضر لسباقات الترياثلون للرجال والسيدات حيث بدأت المنافسات صباح اليوم بعد أن كشفت اختبارات مياه نهر السين عن مستويات أقل من البكتيريا.
 
وأحرزت الفرنسية كاساندر بوغران ذهبية مسابقة الترايثلون للسيدات الأربعاء في أولمبياد باريس 2024 والتي بدأت سباحة في نهر السين بعدما كان الممر المائي محط شكوك بسبب نسبة التلوث.

وتوجت الفرنسية البالغة من العمر 27 عاماً بالذهبية بعدما أحدثت فارقاً في القسم الأخير من سباق الجري، متقدمة في النهاية على السويسرية جولي ديرون والبريطانية بيث بوتر اللتين نالتا الفضية والبرونزية توالياً.

وأنهت بوغران المسابقة الثلاثية التي تتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري، في 1:54.55 ساعة، فيما سجلت ديرون 1:55.01 س وبوتر 1:55.10 س. (العربية)
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