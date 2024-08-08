ليفاندوفسكي أهلك خزينة برشلونة.. أي مستقبل ينتظره؟

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يعيش برشلونة صيفا عاصفا في ظل الموقف المالي الصعب للنادي، فضلا عن طموحات الجماهير بالعودة لمنصات التتويج، تحت قيادة المدير الفني الجديد الألماني هانز فليك.وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) أحد أبرز أزمات برشلونة في الموسم الماضي، إذ لم يظهر بمستواه المعهود، حيث خاض 49 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 26 هدفا وصنع 9.وأنهى الموسم وفي رصيده 19 هدفا ببطولة الليغا، ليكون في المركز الثالث في قائمة الهدافين بالتساوي مع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.وكان برشلونة يفكر جديا في بيع ليفاندوفسكي هذا الصيف، أو تجاهله على دكة البدلاء لاستخدام بند غريب في عقده يسمح للنادي بإنهاء التعاقد إن لم يصل إلى نسبة 55% من المشاركات في الموسم الثالث، وهذه النسبة تتعلق بالمشاركة أساسيا أو اللعب 45 دقيقة لكل مباراة.وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن البارسا سيوفر نحو 26 مليون يورو، حال أنهى عقد ليفاندوفسكي قبل موسم واحد من نهايته، بالنظر إلى ارتفاع راتبه كل موسم.وأفادت عدة تقارير بوجود عروض من الدوري السعودي بالفعل لليفاندوفسكي، وبرواتب مغرية تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، لكن المهاجم البولندي أبدى رفضه لفكرة الرحيل عن برشلونة، وأصر على الاستمرار على الأقل حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي. (كووورة)