في كأس السوبر الأوروبي.. أرقام قياسية بالجملة تنتظر "ريال مدريد"

يستعد "ريال مدريد" الإسباني لمواجهة "أتالانتا" الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي، المُقررة على أرض ملعب "نارودوي" بالعاصمة البولندية وارسو.

وسيخوض "الريال" السوبر، بوصفه حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2023-24. أما "أتالانتا"، فسيشارك في المواجهة بصفته حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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ريال مدريد يطارد أرقامًا قياسية جديدة



أرقام قياسية تنتظر "الملكي" الأبيض هذه الليلة، ففي حال الفوز أمام "أتالانتا" في هذا النهائي، سيفض الشراكة مع "ميلان" و"برشلونة"، ويصبح أنجح نادٍ بتاريخ المسابقة، حيث سيتصدر لائحة شرف الأندية الفائزة بالكأس بواقع 6 مرّات، تاركًا "الروسونيري" و"البلوغرانا" خلفه بخمس كؤوس لكل منهما. كما سيصبح الفريق الأكثر فوزًا بالكأس خلال العقد الأخير (بين 2014 و2024) حيث سيضيف الكأس الخامسة إلى خزائنه من أصل 10 نسخ من البطولة بنسبة 50% من الألقاب، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

وبمجرّد خوض "ريال مدريد" للمباراة، سيصبح أكثر نادٍ ظهر في مباريات كأس السوبر الأوروبي بواقع 9 مباريات.

كذلك الإيطالي "المايسترو" كارلو أنشيلوتي، ينتظره رقم قياسي في حال الفوز، حيث سيصبح أكثر مدرّب عبر التاريخ حصدًا للكأس بواقع 5 مرّات، متخطيًا الإسباني بيب غوارديولا مدرّب "مانشستر سيتي"، الذي يملك في جعبته 4 كؤوس. فيما يقف لوكا مودريتش على بُعد خطوة واحدة من أن يصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد. فمع تتويج "الميرينغي" ببطولة كأس السوبر الأوروبي سيرفع الكرواتي رصيده إلى 27 لقبًا، متجاوزًا بذلك كل الأساطير التي سبقته في هذا الرقم القياسي.

وسيتجاوز داني كارفاخال بدوره أيضًا في حال الفوز على "أتالانتا"، كُلًّا من كريم بنزيما ومارسيلو ليطارد ناتشو صاحب الـ26 بطولة وثاني أنجح لاعب في تاريخ "الريال"، بينما سيصل لوكاس فاسكيز إلى رقم 22 لقبًا الذي يحمله سيرخيو راموس ومانولو سانشيز. أرقام قياسية تنتظر "الملكي" الأبيض هذه الليلة، ففي حال الفوز أمام "أتالانتا" في هذا النهائي، سيفض الشراكة مع "ميلان" و"برشلونة"، ويصبح أنجح نادٍ بتاريخ المسابقة، حيث سيتصدر لائحة شرف الأندية الفائزة بالكأس بواقع 6 مرّات، تاركًا "الروسونيري" و"البلوغرانا" خلفه بخمس كؤوس لكل منهما. كما سيصبح الفريق الأكثر فوزًا بالكأس خلال العقد الأخير (بين 2014 و2024) حيث سيضيف الكأس الخامسة إلى خزائنه من أصل 10 نسخ من البطولة بنسبة 50% من الألقاب، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.وبمجرّد خوض "ريال مدريد" للمباراة، سيصبح أكثر نادٍ ظهر في مباريات كأس السوبر الأوروبي بواقع 9 مباريات.كذلك الإيطالي "المايسترو" كارلو أنشيلوتي، ينتظره رقم قياسي في حال الفوز، حيث سيصبح أكثر مدرّب عبر التاريخ حصدًا للكأس بواقع 5 مرّات، متخطيًا الإسباني بيب غوارديولا مدرّب "مانشستر سيتي"، الذي يملك في جعبته 4 كؤوس. فيما يقف لوكا مودريتش على بُعد خطوة واحدة من أن يصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد. فمع تتويج "الميرينغي" ببطولة كأس السوبر الأوروبي سيرفع الكرواتي رصيده إلى 27 لقبًا، متجاوزًا بذلك كل الأساطير التي سبقته في هذا الرقم القياسي.وسيتجاوز داني كارفاخال بدوره أيضًا في حال الفوز على "أتالانتا"، كُلًّا من كريم بنزيما ومارسيلو ليطارد ناتشو صاحب الـ26 بطولة وثاني أنجح لاعب في تاريخ "الريال"، بينما سيصل لوكاس فاسكيز إلى رقم 22 لقبًا الذي يحمله سيرخيو راموس ومانولو سانشيز.

قائمة "الريال" جاهزة؟

وبالرغم من أن الفريق الإسباني بدأ تحضيراته لنهائي السوبر بشكل جيّد في الأيام القليلة الماضية، الا أن "الريال" يدخل المباراة بقائمة "غير جاهزة" إلى حدٍ كبير، خاصةً في ما يتعلّق بنجوم الخط الأمامي، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وجود بيلينغهام.

وخاض مبابي وبيلينغهام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، فيما شارك فينيسيوس ورودريغو مع البرازيل في كوبا أميركا.

وربما سيغيب الفرنسي إدواردو كامافينغا عن تشيكلة الليلة، بعد تعرّضه لالتحام قوي للغاية مع زميله أوريليان تشواميني، وشوهد وهو في حالة شديدة من الانزعاج، ممسكًا بركبته وهو في طريقه إلى الغرفة الطبية.

وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن الإصابة يمكن أن تكون مجرّد ضربة خفيفة لكامافينغا، ولكن سيكون من الصعب تعافيه قبل المباراة بساعات للظهور فيها كأساسي، وهذا ما يضع الفريق في أزمة شديدة الليلة.