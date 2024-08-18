تعرفوا على تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رغم الانتصارات، يدرك الفريق "الملكي" صعوبة ملعب مايوركا، حيث لم يكن النجاح حليفهم دائماً في السابق، إذ حقق الريال في آخر 4 مواجهات بملعب "سون موكس"، انتصارين وتلقى هزيمتين. يستعد ريال مدريد لبدء حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، ومن المحتمل أن يختار المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الحفاظ على نفس التشكيل الذي أحرز به لقب كأس السوبر الأوروبي، بمشاركة النجوم كليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، ورودريغو، حسب صحيفة آس الإسبانية.وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رغم الانتصارات، يدرك الفريق "الملكي" صعوبة ملعب مايوركا، حيث لم يكن النجاح حليفهم دائماً في السابق، إذ حقق الريال في آخر 4 مواجهات بملعب "سون موكس"، انتصارين وتلقى هزيمتين.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا

وفي حال قرر أنشيلوتي عدم التغيير، سيلعب ريال مدريد بتشكيل يضم: كورتوا في حراسة المرمى؛ كارفاخال، ميليتاو، روديغر، وميندي في الدفاع؛ فالفيردي، تشواميني، وبيلينغهام في الوسط؛ وأخيراً رودريغو، مبابي، وفينيسيوس في الهجوم.



اما الاحتياط، فسيشمل 22 لاعباً بما فيهم: لونين، فرانسيسكو غونزاليس، لوكاس فاسكيز، فاييخو، جاكوبو رامون، فران غارسيا، مودريتش، سيبايوس، أرادا غولر، إندريك، وإبراهيم دياز. (الإمارات 24)