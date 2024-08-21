Advertisement

رياضة

بالفيديو.. لاعب سابق في الدوري السعودي يعتدي على زوجته بالضرب

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1236974-638598294117143628.jpg
Doc-P-1236974-638598294117143628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل يوثق اعتداء كريستيان كويفا لاعب سينسيانو البيروفي الحالي والفتح السعودي السابق على زوجته باميلا لوبيز بالضرب.
 
Advertisement
 
ورفعت زوجة اللاعب البيروفي دعوة قضائية ضد زوجها، متهمة إياه بالعنف المنزلي والاعتداء عليها جسديا ونفسيا في أكثر من مناسبة وفي أماكن متفرقة، ولا تزال التحقيقات جارية.

لكن إدارة نادي سينسيانو البيروفي لم تنتظر نتيجة التحقيقات، وأعلنت على الفور أمس الثلاثاء، فسخ عقد اللاعب رسميا، مشددة على رفضها العنف بكافة أنواعه.
 
ومن جانبه، أصدر اللاعب كويفا بيانا رسميا للدفاع عن نفسه، موضحا أنه يعاني من اكتئاب حاد منذ كانون الأول 2023، مطالبا جهات التحقيق بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
 
وناشد اللاعب البيروفي بالسماح له ممارسة كرة القدم، لحين ظهور نتيجة التحقيقات، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا لا أهرب من مسؤوليتي، لكني أدعو الله ألا تُسلب مني شريان الحياة بالنسبة لي وفخر لأطفالي ألا وهي كرة القدم، أثناء البحث عن الحقيقة، أرجو أن تسمحوا لي باللعب، فهذا يدعمني". (روسيا اليوم)
 

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2024-08-21
01:23 | 2024-08-21
23:00 | 2024-08-20
16:28 | 2024-08-20
15:30 | 2024-08-20
14:25 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24