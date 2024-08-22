مانشستر سيتي يعوض ألفاريز بصفقة يابانية مفاجئة

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي يستعد لإبرام صفقة مفاجئة في فترة الانتقالات الحالية.



قالت الصحيفة إن "حامل لقب الدوري الإنكليزي يسعى لتعويض رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع مهاجم جديد".

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وأضافت: "السيتي حدد هدفه بمطاردة اللاعب كيوجو فوروهاشي، حيث إن المدرب بيب غوارديولا حدد اللاعب الياباني كأبرز بديل لتعويض ألفاريز".

وتابعت: "في ظل عدم وجود بدلاء للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، يعد مهاجم سيلتيك الإسكتلندي الاسم المفضل بالنسبة إلى المدرب الإسباني".

وزادت: "رغم أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن للاعب البالغ من العمر 29 عاماً، ولكن يقال إن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب حقيقي مع إمكانية التحرك في الأيام المقبلة".

وواصلت: "من غير المرجح أن يرفض سيلتيك أي صفقة إذا قدم السيتي إلى طاولة المفاوضات أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني".

وأشارت إلى أن الدولي الياباني حقق نجاحاً كبيراً في باركهيد منذ انضمامه تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوغلو في عام 2021 قادماً من فيسيل كوبي، إذ سجل كيوجو، الذي وقع عقداً جديداً لمدة أربع سنوات مع سيلتيك حتى عام 2027 الصيف الماضي، 73 هدفاً في 135 مباراة وفاز بسبعة ألقاب كبرى.