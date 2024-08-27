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رياضة

لاعب يُغادر التدريبات في برشلونة باكياً... ما السبب؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:51
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كشف تقرير صحافي إسباني عن كواليس التدريب الأخير للبرازيلي فيتور روكي لاعب برشلونة، قبل إعارته لصفوف ريال بيتيس.

وخرج روكي من حسابات هانز فليك المدير الفني لـ"البارسا"، ومع الأزمة المالية لـ"البلوجرانا" كان من الصعب تسجيله، ليتم الاستقرار على رحيله على سبيل الإعارة لريال بيتيس.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تراكم الضغط والاستياء لدى روكي في برشلونة ظهر بشكل واضح في آخر يوم تدرب فيه تحت قيادة فليك، قبل أيام من انتقاله إلى بيتيس.
 
وأضافت الصحيفة: "خلال إحدى الجلسات التدريبية، اضطر اللاعب لمغادرة التدريب باكيا، حيث كانت خيبة أمله كبيرة، لدرجة أنه بعد أن احتضنه فليك وتلقى دعم زملائه، انسحب إلى غرفة الملابس". (روسيا اليوم)
 

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