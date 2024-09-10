كيف كانت الحصيلة العربية بالميداليات في الألعاب البارالمبية باريس 2024؟

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اختتمت منافسات دورة الألعاب البارالمبية بباريس الأحد الفائت، وحققت المشاركة العربية في دورة باريس 2024، 55 ميدالية منها (21 ذهبية و12 فضية و22 برونزية)، وهي حصيلة تعد أقل مما تم تحقيقه في بارالمبياد طوكيو 2020.ففي نسخة طوكيو شارك 234 رياضيا ورياضية من 11 اتحادا عربيا وحققوا 57 ميدالية (17 ميدالية ذهبية و21 فضية و17 برونزية).وتصدر ترتيب العرب في الميداليات، البعثة الجزائرية برصيد 11 ميدالية، بواقع ست ذهبيات وخمس برونزيات، واحتلت الجزائر المركز الـ25 عالميا.ورفعت الجزائر رصيدها بصورة عامة في تاريخ البارالمبياد إلى 96 ميدالية بواقع 33 ذهبية و22 فضية و41 برونزية.وفي المركز الثاني جاءت تونس في نسخة 2024، برصيد 11 ميدالية بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات ومثلها برونزيات، ليرفع "نسور قرطاج" رصيدهم العام إلى 114 ميدالية مقسمة إلى 48 ذهبية و41 فضية و25 برونزية.وفي المركز الثالث جاء المغرب برصيد 15 ميدالية برصيد ثلاث ذهبيات، وست ميداليات فضية ومثلها برونزية.أما مصر فأتت في المركز الرابع بين العرب، وقد احتلت المركز الـ41 عالميا في نسخة باريس، برصيد سبع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات)، لترفع رصيدها العام في تاريخ المشاركات إلى 190 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 51 ذهبية 71 فضية و68 برونزية.وحصد الأردن ثلاث ميداليات (ذهبيتين وبرونزية)، ليحل في المركز الـ48 عالميا، ويرفع رصيده العام في تاريخ مشاركاته البارالمبية إلى 19 ميدالية، مقسمة إلى سبع ذهبيات، وست فضيات ومثلها برونزية.وأحرز العراق 5 ميداليات (ذهبية، فضية، و3برونزيات)، واحتلت المركز الـ58 عالميا. فيما حققت الكويت ميدالية ذهبية وبرونزية وجاءت بالمركز الـ61 عالميا. بينما أحرزت السعودية ميدالية وحيدة كانت بلون الذهب وشغلت المركز الـ65 عالميا. (روسيا اليوم)