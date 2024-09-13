كان يتناول سبع وجبات في اليوم.. وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عامًا

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توفي لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمتشوك يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 36 عاما.ووفقا لوسائل إعلام بيلاروسية، فإن الرياضي إيليا يفيمتشوك، الذي وصِف بأنه أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، إذ كان يتناول سبع وجبات في اليوم، أصيب بنوبة قلبية في منزله في 8 أيلول الجاري ودخل في غيبوبة، وحاولت زوجته آنا إنعاشه ريثما يصل طاقم الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية طائرة "هليكوبتر"، لكنه توفي بعد يومين في المستشفى.ويعود سبب وفاة لاعب كمال الأجسام لإصابته بأزمة قلبية، ولم ينجح الأطباء في علاجه سريعا، والبعض أرجع سبب إصابته بأزمة قلبية إلى إكثاره من تناول المنشطات.وكان يبلغ طول إيليا يفيمتشوك 185 سم ووزنه 158 كلغ، ونظامه الغذائي، كان يتضمن سبع وجبات يومية، ومكون من نحو كيلوغرامين ونصف الكيلو من اللحم، وأكثر من 100 قطعة من السوشي.وكان يرفع لاعب كمال الأجسام الراحل وهو على الأرض وزن 272 كغم. (روسيا اليوم)