ريال مدريد يخسر نجميه أمام سوسيداد

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لم يخض لاعبان من ريال مدريد المران الجماعي، قبل يوم من عودة الفريق للعب في الليجا، وهو ما يعني غيابهما عن مواجهة ريال سوسيداد، المقررة غدا السبت.ويتعلق الأمر بكل من الدولي الفرنسي، أوريلين تشواميني، وزميله النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، كما يغيب أيضا المصابون إدواردو كامافينجا وديفيد ألابا وداني سيبايوس.ولم يظهر تشواميني وبيلينجهام في الدقائق الأولى من المران، التي سمح لوسائل الإعلام بحضورها، اليوم الجمعة. (كووورة)