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رياضة

في الدوري السعودي.. قائمة سلبية تصدّرها رونالدو

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:08
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يتصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قائمة سلبية فردية في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين، بعد انقضاء 3 جولات.

وحسب إحصائيات شبكة "سوفا سكور" المتخصصة، فإن رونالدو هو أكثر لاعب إهدارًا للفرص التهديفية الكبرى في المسابقة، برصيد 4 فرص مهدرة.
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وأهدر الدون هذه الفرص بواقع 3 في مباراة الفيحاء بالجولة الثانية، وواحدة في الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة الثالثة.

وسجل رونالدو هدفين حتى الآن في الدوري السعودي، بواقع هدف ضد كل من الرائد والفيحاء، حيث فشل في هز شباك الراقي.(كووورة)
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