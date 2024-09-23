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رياضة

الديربي الإيطالي.. ميلان أطاح بالإنتر

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:27
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حسم ميلان مواجهة الديربي بفوز مثير على جاره إنتر 2-1 اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل كل من كريستيان بوليسيتش (10) وماتيو غابيا (89) هدفي ميلان فيما كان هدف إنتر الوحيد بواسطة فيديريكو ديماركو (28).
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ويملك كل من إنتر وميلان 8 نقاط. 

وفي باقي المواجهات، انتصر روما على أودينيزي 3-صفر وبولونيا على مونتسا 2-1 وفيورنتينا على لاتسيو 2-1. (بي إن سبورتس)

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