الديربي الإيطالي.. ميلان أطاح بالإنتر

حسم ميلان مواجهة الديربي بفوز مثير على جاره إنتر 2-1 اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل كل من كريستيان بوليسيتش (10) وماتيو غابيا (89) هدفي ميلان فيما كان هدف إنتر الوحيد بواسطة فيديريكو ديماركو (28).ويملك كل من إنتر وميلان 8 نقاط.وفي باقي المواجهات، انتصر روما على أودينيزي 3-صفر وبولونيا على مونتسا 2-1 وفيورنتينا على لاتسيو 2-1. (بي إن سبورتس)