طرابزون سبور يحقق فوزه الأول في الدوري التركي

Advertisement

حقق فريق طرابزون سبور فوزه الأول هذا الموسم، في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، بالتغلب على ضيفه قونية سبور بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب "بابارا بارك"، في الجولة السادسة من المسابقة.الفوز هو الأول لأصحاب الأرض، والذي جاء في أعقاب 5 تعادلات متتالية، ليوقف الفريق نزيف النقاط ويرفع رصيده إلى 8 نقاط ويتقدم للمركز التاسع في جدول الترتيب العام، بفارق الأهداف عن قونية سبور في المركز التاسع.افتتح البوسني إدين فيسكا التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة 16، وأدرك عادل ديميرباغ التعادل لقونية في الدقيقة 24، وأعاد الكونغولي سيمون بانزا التقدم مجددا لطرابزون في الدقيقة 4+45 من ركلة جزاء.وفي الشوط الثاني، أضاف بانزا الهدف الثالث لأصحاب الأرض والثاني الشخصي له في الدقيقة 54، وأهدر محمد أموت نايير ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 80، قبل أن يسجل زميله الفرنسي حميدو كيتا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90.وبنفس النتيجة، فاز أيوب سبور على ضيفه غازي عنتاب، ليواصل الفريق الصاعد حديثا سلسلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.سجل لأصحاب الأرض، أحمد كوتوجو وإيمري إكبابا والسنغالي مامي بابا تيام في الدقائق 15، و65، و79، وسجل للضيوف، الروماني ديان سوريسكو وإيمري تاسديمير في الدقيقتين 28، و4+90.وأهدر السنغالي مامي بابا تيام ركلة جزاء في الدقيقة 1+45.بهذا الفوز، رفع أيوب سبور رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر. (الأناضول)