الأهلي المصري يرفع طلبًا عاجلًا قبل مواجهة العين

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(روسيا اليوم)

تقدمت إدارة النادي الأهلي المصري بطلب عاجل للمسؤولين قبل المواجهة المرتقبة أمام العين الإماراتي باستاد القاهرة في كأس الأندية للقارات إنتركونتيننتال.وضرب فريق العين موعدا مع الأهلي عقب الفوز الكبير للفريق الإماراتي على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور التمهيدي.وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر 2" إن "الأهلي لديه فرصة مهمة لتجميع أوراقه سريعا بعد خسارة السوبر الإفريقي، حيث سيدخل منافسات السوبر المصري التي يشارك بها الزمالك وسيراميكا وبيراميدز، وأيضا مواجهة مهمة ضد العين الإماراتي في بطولة الإنتركونتيننتال".وأضاف التقرير: "الأهلي سيرسل قائمته للفيفا قبل مباراة العين بـ15 يوما، وسيكون من حق الأهلي استبدال أو إجراء أي تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى، كما خاطب مسؤولو الأهلي الجهات المعنية من أجل حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مواجهة الفريق الإماراتي، وهذا طبيعي لأنها بطولة تابعة للفيفا".